排球／台灣女排亞東盃奪亞軍 總教練鄧衍敏感動球員成長

在香港舉行的亞洲東區女子排球錦標賽，台灣隊今天在冠軍戰以26比24、24比26、22比25、19比25不敵中國隊，獲得亞軍，總教練鄧衍敏表示很感動看著球員成長。

過去曾三度稱霸亞洲東區排球錦標賽的台灣女排，已經長達9年無緣擠身4強之列，這次由舉球員「排球甜心」廖苡任領軍，搭配洪家瑤、許恆芸、翁梓勻、簡翊雯及邱詩晴等人，總教練「小牛」鄧衍敏喊話，目標鎖定打進冠軍戰，為今年最後1場國際賽畫下漂亮句點。

台灣女排在分組賽分別擊敗蒙古、地主香港，以龍頭之姿重返4強，加上昨天以3比0完封韓國，順利完成目標挺進冠軍戰，可惜今天迎戰實力不俗的中國隊，台灣女排在先馳得點的情況下，接連以24比26、22比25、19比25遭到逆轉，與冠軍金盃擦肩而過。

總教練鄧衍敏賽後接受媒體聯訪時表示，過去也曾披上國家隊戰袍，深知身為球員一定有壓力，甚至想要為台灣爭取好成績，因此告訴所有人專注在比賽上，不要想任何事情，並期望營造「快樂打排球」氛圍，讓球員自然而然產生訓練認真、比賽投入的心態。

從亞洲國家盃、萊茵魯爾世大運，再到這次的亞洲東區排球錦標賽，鄧衍敏認為這批球員歷經比賽洗禮後，已經不是很懼怕高大對手，甚至在攔網、防守蹲點及進攻位置也愈來愈流暢，讓她的內心充滿感動，「也感謝選手願意在短時間相信團隊，一起努力創造佳績。」

台灣女排預計於9月8日進行2026名古屋亞運第2階段培訓，鄧衍敏指出，屆時將加入更有經驗的資深球員，搭配具有潛力的新星，尤其明年還有國家盃、亞洲東區排球錦標賽、亞錦賽及亞運等重大賽事，「明年是很精彩一年，希望利用這段時間鍛鍊起來。」