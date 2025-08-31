登峰造極籃球賽／200公分長人潘皓瀚坐鎮 光復擊退南山

興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組開打 200公分長人潘皓瀚坐鎮光復擊退少了MVP黃瀚陞的南山

興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組，今日在台北體育館開打，有 200公分長人潘皓瀚坐鎮的光復高中，以 71 比58擊敗少了MVP黃瀚陞的南山高中，HBL新球季的男女衛冕軍松山高中與北一女中都順利過關。

來自桃園建國國中的潘皓瀚，國中畢業前就長到兩百公分，他在國二就有參加球隊，球隊第2高的只有180公分，足足矮他20公分，更好笑是每週的朝會，就像鶴立雞群，潘皓瀚笑說：「我不會打瞌睡，也不敢，太明顯了！」

講到暑假期間輸給東泰高中兩場比賽合計超過1百分，陳定杰不以為意，「就是要練啊！」。

對於打前鋒，潘皓瀚說：「還可以，不過自己期望可以打1號，至於身高，不要再高了，不止是衣服，床都要加長，很麻煩！」

剛開完刀，今天到現場幫南山同學與學弟的黃瀚陞稱讚潘皓瀚，「他真的跳得很高，遇到他，我一定早早就拋籃了！」

高一就拿下HBL MVP的黃瀚陞，高二爭冠失利，敗給松山高中，原本想說高三再復仇，卻在7月的長耀盃受傷，右膝前十字韌帶斷裂，8月剛開完刀，依照以往的例子，至少也要半年以上。

黃瀚陞很樂觀，笑著說：「那是老人，我年輕，應該5個月就好了，可以趕得上8強賽。」，不過他也做了最壞打算，「我唸高四好了！」

南山新帥陳柏廷說：「其實暑假期間，黃瀚陞都在外面打球，球隊已經習慣沒有他的日子，不會急著要他回來，他的未來還很長，欲速則不達。」

光復莊立安砍進16分最高，潘皓瀚表現不差，13分6籃板，還送出4阻攻，南山林浩宸12分。

HBL高男組衛冕軍松山高中首戰，以一路領先之姿，83比67力退日本前僑育英高校，前僑育英雖然在籃球項目起步較晚，但在足球與棒球，可是日本的傳統名校。

日本籃球近年來在國際間有不錯成績，前僑育英總教練田中亮多感受蠻多的，「在我們基層，的確看籃球變多了，打籃球的人也變多了。」

松山高中在查家兄弟與劉程恩畢業後，劉廷寬成為新一哥，今天砍下全隊最高的21分，

前僑育英石川慈士與富澤仁同得16分最多。

HBL女甲衛冕軍北一女中，成熟度高於普門高中，首節就打出39比16，將比分拉開，最終以92比71大勝，在興富發登峰造極青年籃球邀請賽旗開得勝。

北一女中12名球員輪番上陣，10人攻下分數，陳柔安22分最多，張善筑只得4分，但抓了18籃板。

普門陳詩晴18分最多，傅品璇14分。

