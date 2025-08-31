快訊

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

美洲盃／領先20分慘遭巴西大逆轉 美國隊四強飲恨冠軍夢碎

中壢民宅惡火3樓加蓋鐵皮房間起火釀禍！ 葉家媳孫3人與姪2人全喪命

美網／晉級16強但輸掉一盤 辛納：我不是機器人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

尋求美網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天第三輪賽事首度遭破發球局，不過在失去首盤上仍演出逆轉勝，以5：7、6：4、6：3、6：3淘汰列27種子的加拿大沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），挺進第四輪。

前兩場都是直落三晉級，本屆賽會首度失去盤數的辛納笑說：「我又不是機器人，有時也會打得掙扎。」

「我感覺到壓力和緊張是很正常的，我已經承受這些一年了，你必須去掌控。」24歲的辛納提到，面對壓力當然也可以選擇棄之不理，但對個人來說，處理比忽視要來得好。

從去年澳網開始，新納已經締造硬地大滿貫24連勝紀錄，今天勝利也是他連續10場大滿貫至少都晉級16強，不過他在美網未失一盤的紀錄停在14場，他解釋今天的發球發揮不到最佳，對手又有很好的解讀。

沙波瓦羅夫也說，今天自己有製造壓力給辛納，「所以誰說其他球員不能做到同樣的事情？」他表示今天是場接近的比賽，2021年打進溫布頓4強的加拿大好手說：「他世界排名第一是有原因的，他處理得很好、打得非常好，第三盤從0：3完成了大逆轉。」

辛納 美網 澳網

延伸閱讀

美網／約克維奇對戰諾瑞不敗安抵16強 寫34年來最年長紀錄

美網／謝淑薇、詹皓晴女雙首輪意外出局 吳芳嫺成我最後希望

美網／我國史上第3人 何承叡奪生涯大滿貫首勝晉男雙第二輪

美網／阿爾卡拉斯挺進第4輪 芮芭奇娜拍落瑞杜卡努

相關新聞

美網／晉級16強但輸掉一盤 辛納：我不是機器人

尋求美網連霸的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天第三輪賽事首度遭破發球局，不過在失去首盤上仍演出逆...

排球／登峰造極邀請賽圓滿落幕 東山三連后、華僑再度封王

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館落幕，最終女子組由東山高中締造三連后、男子組由華僑高中繼首屆後再度稱王。台...

定向越野／設樂町合併20周年紀念賽 台灣小將躋身前6名 

在日本愛知縣舉行的設樂町合併20周年紀念定向越野錦標賽暨世界排名賽，今天進行中距離賽，雖然中華隊菁英選手在菁英組不敵日本...

射箭聯賽／新濠主場日惜敗 年輕選手抗壓表現亮眼

2025中華企業射箭聯賽今天在大佳河濱公園進行第9輪賽事，擔任主場日的新濠建設首場領銜出征，雖然總比分2：3不敵協會青年...

定向越野／亞青賽中華隊2銅作收 年輕好手收穫良多 

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天進行壓軸的中距離賽，日本隊充分掌握地主優勢，幾乎包辦各組金牌，中華隊未再添獎牌...

運科補助計畫爭議體育署責無旁貸 將究責並補償選手

有關體育署推動「補助運動科學支援競技運動計畫」及「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫」，於審查及制度設計上有全面調整、檢討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。