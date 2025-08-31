聽新聞
0:00 / 0:00

雷納德攻防一體 林信寬、高錦瑋接招

聯合報／ 記者劉肇育／桃園報導
NBA快艇球星雷納德（右）昨在桃園巨蛋參加TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，和球星林信寬（左）一對一對決。記者余承翰／攝影
NBA快艇球星雷納德（右）昨在桃園巨蛋參加TAT與桃園台啤永豐雲豹共同舉辦的賽事，親自下場參與多項活動，和球星林信寬（左）一對一對決。記者余承翰／攝影

兩屆ＮＢＡ總冠軍賽ＭＶＰ、洛杉磯快艇隊球星雷納德首度訪台，昨現身桃園巨蛋，與近期同樣來台的紐約尼克隊球星唐斯一同參與由ＴＡＴ與桃園台啤永豐雲豹共同主辦的「可愛豹擊」活動，雷納德在中場活動時下場與雲豹球星高錦瑋林信寬進行一對一切磋，展現攻防一體的身手。

雷納德近期展開亞洲巡迴之旅，在ＴＡＴ與雲豹的盛情邀約以及桃園市政府大力支持下，首度來到台灣，前天晚間先現身景美的球場進行訓練，昨天前往桃園巨蛋參與ＴＡＴ賽事活動，人在台灣的唐斯也受邀共襄盛舉，吸引逾五千名球迷進場一睹風采。

雷納德與唐斯也在中場活動中親自參與小學堂、一對一無限接力賽以及技術挑戰賽，其中在一對一無限接力賽中，雷納德更是與雲豹當家球星高錦瑋、林信寬、克羅馬一一過招。儘管在首輪雷納德連續將三人擊退，但林信寬隨後也兩度在雷納德防守下進球。

談到與身為ＮＢＡ頂尖球星的雷納德同場競技，林信寬直言感受到雷納德攻防一體的壓迫感。高錦瑋還一度被高他卅公分的雷納德背框單打得分，讓他直呼只能直接投降。

而昨天賽前就用台語「大家好」向球迷問候的雷納德，賽後受訪時直言感受到台灣球迷對於籃球的熱情，他勉勵現場所有年輕球員要無懼挑戰，不斷訓練才能夠持續精進球技。

最後他在全場掌聲中與唐斯和球迷朋友們說再見，如有機會，一定會再到台灣和球迷同樂。

雷納德 高錦瑋 林信寬

延伸閱讀

影／雷納德、唐斯桃園巨蛋同台 吸引逾五千球迷進場

籃球／雷納德來台不忘借球場訓練 高錦瑋被背打直接放棄

籃球／1對1接力賽連吃「可愛」2球 林信寬視雷納德為學習對象

籃球／雷納德、唐斯登桃園巨蛋 吸引逾5000球迷進場

相關新聞

雷納德攻防一體 林信寬、高錦瑋接招

兩屆ＮＢＡ總冠軍賽ＭＶＰ、洛杉磯快艇隊球星雷納德首度訪台，昨現身桃園巨蛋，與近期同樣來台的紐約尼克隊球星唐斯一同參與由Ｔ...

東園冠軍少棒返台 總統將接見

台北市東園國小少棒隊今年在ＬＬＢ威廉波特世界少棒錦標賽，以七比○完封美國隊奪冠，小將們前往美國職棒大聯盟球場巡禮後，昨日...

排球／登峰造極邀請賽圓滿落幕 東山三連后、華僑再度封王

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館落幕，最終女子組由東山高中締造三連后、男子組由華僑高中繼首屆後再度稱王。台...

定向越野／設樂町合併20周年紀念賽 台灣小將躋身前6名 

在日本愛知縣舉行的設樂町合併20周年紀念定向越野錦標賽暨世界排名賽，今天進行中距離賽，雖然中華隊菁英選手在菁英組不敵日本...

射箭聯賽／新濠主場日惜敗 年輕選手抗壓表現亮眼

2025中華企業射箭聯賽今天在大佳河濱公園進行第9輪賽事，擔任主場日的新濠建設首場領銜出征，雖然總比分2：3不敵協會青年...

定向越野／亞青賽中華隊2銅作收 年輕好手收穫良多 

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天進行壓軸的中距離賽，日本隊充分掌握地主優勢，幾乎包辦各組金牌，中華隊未再添獎牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。