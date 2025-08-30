排球／登峰造極邀請賽圓滿落幕 東山三連后、華僑再度封王

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館落幕，最終女子組由東山高中締造三連后、男子組由華僑高中繼首屆後再度稱王。台北鯨華隊和公益明星隊今天中午更進行表演賽，推廣排球，吸引許多追球星、明星的粉絲，現場相當熱鬧。

女子組賽制為單循環，東山高中今天以25：6、25：7、25：12擊敗江蘇新海高中。東山除了第一戰輸給中山工商，接下來比賽都拿下來，最終獲得后冠。

東山高中的洪于恬談到，今天比賽的狀況比前幾天好很多，因為有電視轉播，加上觀眾很多，所以前面幾天有壓力，感覺比較緊張。她也希球隊再加強攔網，期許新學年的聯賽拿下冠軍，打贏任何對手。

本屆江蘇新海高中首度參賽，其中，三年級的朱香雨185公分，小學五年級開始打排球，在球隊是打主攻位置，現在還是模特兒。首度來台的她也把握空檔認識台灣，朱香雨說：「去了圓山大飯店，還有附近的夜市，以及台灣最著名的101大樓，特別的壯闊宏偉，而且我覺得台灣特別的漂亮，這邊的人特別有禮貌、和藹，很親和力。」