排球／登峰造極邀請賽圓滿落幕 東山三連后、華僑再度封王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
女子組由東山高中締造三連后。圖／主辦單位提供
2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館落幕，最終女子組由東山高中締造三連后、男子組由華僑高中繼首屆後再度稱王。台北鯨華隊和公益明星隊今天中午更進行表演賽，推廣排球，吸引許多追球星、明星的粉絲，現場相當熱鬧。

女子組賽制為單循環，東山高中今天以25：6、25：7、25：12擊敗江蘇新海高中。東山除了第一戰輸給中山工商，接下來比賽都拿下來，最終獲得后冠。

東山高中的洪于恬談到，今天比賽的狀況比前幾天好很多，因為有電視轉播，加上觀眾很多，所以前面幾天有壓力，感覺比較緊張。她也希球隊再加強攔網，期許新學年的聯賽拿下冠軍，打贏任何對手。

本屆江蘇新海高中首度參賽，其中，三年級的朱香雨185公分，小學五年級開始打排球，在球隊是打主攻位置，現在還是模特兒。首度來台的她也把握空檔認識台灣，朱香雨說：「去了圓山大飯店，還有附近的夜市，以及台灣最著名的101大樓，特別的壯闊宏偉，而且我覺得台灣特別的漂亮，這邊的人特別有禮貌、和藹，很親和力。」

男子組由華僑高中和屏榮高中爭奪冠軍，華僑最終以25：17、20：25、25：20、26：24封王。華僑執行教練陳宣瑞認為，這場比賽雙方勢均力敵，感覺大家都對勝利相當渴望，相信賽後，球員未來會更突破自己，而這個新學年才剛開始，大家還在互相試探，新學年的排球聯賽一定會很精彩。

登峰造極青年排球邀請賽男子組由華僑高中繼首屆後再度稱王。圖／主辦單位提供
