定向越野／設樂町合併20周年紀念賽 台灣小將躋身前6名 

在日本愛知縣舉行的設樂町合併20周年紀念定向越野錦標賽暨世界排名賽，今天進行中距離賽，雖然中華隊菁英選手在菁英組不敵日本好手，但2位小將許柏瑞與李家豪在15歲及20歲組分別拿下第4名與第5名，表現不俗。

今天的中距離賽，是在亞青賽之後在同一場地登場，共有500餘位各國選手參加，來自台灣的2支代表隊也在場邊相遇，亞青代表隊選手也為大哥大姐們加油。

今天比賽仍以地主日本選手較具實力，比賽在設樂町門諾基奇進行，當地的出林對選手來說充滿考驗，中華隊選手因較無中距離國際賽經驗，以完賽為第一目標參賽的小將許柏瑞，在有日本、中國大陸及台灣共5位選手參加的男子15歲組，雖不敵日本選手，但仍是以第4名完賽，但對他的國際賽中距離賽初體驗來說仍是值得肯與鼓勵。

台灣另一位選手李家豪在有23位各國好手競爭的20歲組表現穩定，最後排名第5，他個人非常滿意，也對未來的競賽提升不少信心。

大會明天將在津具高原進行高難度的長距離賽，對中華隊來說是極大考驗，但選手對於這次難得的比賽機會仍抱持信心，希望能創下好成績，為這趟愛知縣定向越野方旅畫下圓滿句點。