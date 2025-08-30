快訊

定向越野／亞青賽中華隊2銅作收 年輕好手收穫良多 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊林芸任在女子20歲組奮力一搏搶下第6名。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊林芸任在女子20歲組奮力一搏搶下第6名。圖／中華民國定向越野協會提供

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天進行壓軸的中距離賽，日本隊充分掌握地主優勢，幾乎包辦各組金牌，中華隊未再添獎牌，只在女子20歲與18歲兩組都拿下第6名，總計3天賽事，中華隊共獲2銅，2個第4、1個第5、3個第6。

今天進行的雖是難度頗高的中距離賽，但各國選手都是全力以赴，中華隊18位選手也都順利完賽，其中，實力不錯的女子18歲選手謝品安，在香港與中國選手夾擊下仍以第6名完賽，實屬不易；香港選手包辦金、銀牌，中國大陸選手獲銅牌。

女子20歲組則是日本與大陸選手的天下，中華隊林芸任奮力一搏搶下第6名，中華隊男選手今天表現則求盡力而為，排名都在10名之後。

今年亞青賽各國新人輩出，尤其是日本與香港兩隊戰果為豐碩，中華隊18位小將有10位選手來自金門，顯示金門對這項運動的投入，其他來自新竹、彰化、台北等地的選手也都恰有表現。由於亞青賽事旨在開拓選手視野與對定向越野的興趣，各國選手在比賽中相互砌磋與交朋友，場邊收獲遠多於場上的競爭。

中華隊今年雖然得牌數沒有超越去年，但大多數選手首次參與國際競賽，技術與信心增進不少，中華隊結束比賽後，定明天返台。教練林冠宇與林冠妤期勉選手們要將此次比賽的心得與驗，做為次比賽的訓練參考，於明年11月在大陸舉行的2026亞錦賽獲得更好的成績。

