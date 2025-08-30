射箭聯賽／新濠主場日惜敗 年輕選手抗壓表現亮眼

快訊

中央社／ 台北30日電
中華企業射箭聯賽30日是新濠建設主場日，包括選手、教練以及公司員工都齊聚一堂加油。（中華企業射箭聯賽提供）中央社
2025中華企業射箭聯賽今天在大佳河濱公園進行第9輪賽事，擔任主場日的新濠建設首場領銜出征，雖然總比分2：3不敵協會青年2隊，對陣中年輕選手仍是很好的壓力測試。

效力於新濠建設的風佑築，8月下旬才剛從加拿大世界青年射箭錦標賽返台，可惜手感不佳，加上對手張純嘉急拉尾盤，最終以積分4比6飲恨，而隨後的男單蔡明修也以0比6敗給林育暘。

幸好新濠建設先靠混雙洪晟皓、施孟君6比0獲勝扳回一城，只可惜女團仍以0比6落敗；而壓軸的男團蔡明修、郭昱承、吳侑恩，在沒有壓力下，順利以6比2過關。

新濠教練陳能陞賽後接受媒體訪問時表示，「面對難得的主場日，大家都有準備，不過我們有些選手最近比賽比較多，需要調整跟休息，像風佑築才剛從加拿大回來，時差、天氣都差很多。」

中華企業射箭聯賽30日是新濠建設主場日，陣中新秀好手吳侑恩在男團貢獻1勝，本季6場都是團體出賽，拿下4勝，賽前平均箭值有8.53分。（中華企業射箭聯賽提供）中央社 中央通訊社
在男團貢獻1勝的吳侑恩，本季6場都是團體出賽、累積已拿下4勝，賽前平均箭值有8.53分，表現不俗，讓今年才20歲的他已經被教練看重。

吳侑恩國小三年級跟著姊姊徐渝涵的腳步開始射箭，他表示「今天確實有點緊張，主場日大家關注度很高。不過比起上半季，我覺得自己已經能更快進入狀況了。」

吳侑恩表示感謝家人支持，「他們從來沒有設限，反而是在我遇到瓶頸的時候會給予鼓勵，也謝謝新濠給我們最好的環境可以專心比賽，公司還會發激勵獎金。」

混雙

