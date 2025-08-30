運科補助計畫爭議體育署責無旁貸 將究責並補償選手

有關體育署推動「補助運動科學支援競技運動計畫」及「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫」，於審查及制度設計上有全面調整、檢討、補償與改善必要，體育署責無旁貸，將配合監察院調查，未來亦將強化審查及監督機制，以保障運動員權益。

為運用運科專業協助競技人才及支援基層學校運動訓練，體育署於106年至113年推動「補助運動科學支援競技運動計畫」（運科支援計畫），109年至114年「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫」（運科輔助計畫），因涉及高度專業判斷，委託專業團隊（國體大）執行申請案件審查工作，然體育署與團隊於初期計畫推動辦理審查時，對於依據衛生署102年函示「得免倫理審查委員會審查之人體研究案件範圍」第3點及第4點，運科檢測申請內容得否符合IRB免審規定解讀錯誤，致使許多未成年選手家長未簽署同意書，亦無法避免選手礙於教練要求難以自由意志選擇是否接受運科檢測。整體計畫設計的缺陷，體育署身為委託單位，責無旁貸。

運科支援計畫於112年3月由團隊召開申請案件複審委員會議時，針對案件是否適用IRB，曾有委員建議，為符合未來趨勢，建議與體育署溝通，建議未來可慢慢推行案件申請IRB審查。惟會議記錄送至體育署競技組批核備查後，團隊與體育署後續並未進一步討論，體育署涉督導缺失，將配合監察院調查，主動移交相關資料以釐清責任。

現「運科支援計畫」及「運科輔助計畫」相關補助案件皆已中止，體育署已請國家運動科學中心（運科中心）全面清查運科計畫補助案件是否依規定送IRB/REC審查。針對應送IRB／REC審查而未送審之研究屬性計畫，體育署將函請各執行學校（或醫院）各自召開教評會或IRB／REC議處教師或研究人員，並報教育部備查。同時，亦請各執行單位須清查是否核實發放受試者費用，如未核發，應啟動補償機制。為落實確保公信力，體育署亦將成立跨部會專案小組，三分之二以上委員外聘、三分之一性別比例，且須納入衛生福利部與運動員代表，協助各執行單位執行調查及研擬補償機制。

體育署為強化審查及監督機制，已請運科中心著手研擬國內運科支援作業程序，並將與相關部會討論。運科中心未來會對「運科檢測」和「運科研究」做名詞定義並區隔：「運科檢測單純屬於非研究類型」對運動員實施的檢測都必須是在研究上已經廣泛被驗證過，亦即證據依循類的方式所構成的計畫；而「運科研究」則是為探索新方法並且有嚴謹的實驗、研究設計為前提的計畫。在監督的機制上會設置兩個審查組織，兩個審查組織都會有監督機制把關其運作符合標準作業流程，以維持客觀公正原則：

1.「運動員檢測保護委員會」：審查運動員各類檢測是否必要、是否屬於非研究性質、是否遵守非研究類檢測之規範，亦將提供運科檢測流程指引，落實運動員保護。

2.「具有運動科學屬性的IRB/REC」：受理具有研究性質的運科研究計畫。

為維護歷年與未來參與運科支援計畫之運動員權益，體育署已設立申訴窗口，受理檢舉與提供諮詢協助。體育署強調，除由運科中心全面清查運科計畫外，依據清查結果確實究責並落實補償措施，未來也將明確區隔檢測與研究，並建立雙軌審查機制，使運科支援計畫之執行更完善。

運科檢測雖然原意為服務選手，但因對法規錯誤解讀及制度缺漏無法保護選手免於權勢不對等侵害，對於權益受損的運動員，體育署表達最深歉意。