LPGA／FM錦標賽次回合 徐薇淩先完賽並列34名

總獎金410萬美元（約新台幣1.25億元）LPGA FM錦標賽，今天舉行第2回合，儘管天候因素多數球員沒打完，但完賽的台灣一姐徐薇淩暫時以2回合141桿，並列第34名。

在美國波士頓舉行的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）FM錦標賽是去年新加入的賽事，選手陣容強度高，本季前23場比賽的冠軍有21人參賽，以及世界排名前25的球員有23人與會；台灣包括徐薇淩、錢珮芸，以及經歷喪父後重返球場的程思嘉。

徐薇淩首回合繳出72桿，今天在第2回合找回手感，全場抓5博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準3桿的69桿，並如願完賽，不用明天一早起床補賽。

徐薇淩從球場的第10洞出發，儘管在第11洞先吞柏忌，但她穩住心情，隨後在第16至18洞連抓3博蒂回補，轉場後又再進帳2博蒂、1柏忌，有個漂亮的成績單。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，今天的開球木桿發揮得不錯，給了自己滿多搶攻機會，雖然還是有些推桿沒打好，「但至少可以順利完賽，不用補賽就很開心了。」

台灣另一女將錢珮芸，同樣暫並列第34名，不過她第2回合僅僅打了前2洞，就因為天色過於昏暗而停賽。

至於重返戰場的程思嘉，首回合繳出墊底的79桿，今天第2回合打完前9洞，暫時繳出抓1博蒂、吞2柏忌的成績單。

第2回合雖然還沒完全結束，但中國的王馨迎暫時以低於標準11桿的133桿，單獨位居領先。