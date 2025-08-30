快訊

「最美日本記者」宮河麻耶來了！秀超辣身材力挺夢多

愛貓無預警被送走！他8年後奇蹟重逢「見1動作淚崩」：我還記得你唷

民眾黨「公民走讀」人潮逐漸散去 員警疑中暑送醫

LPGA／FM錦標賽次回合 徐薇淩先完賽並列34名

中央社／ 台北30日電
台灣一姐徐薇淩。 法新社
台灣一姐徐薇淩。 法新社

總獎金410萬美元（約新台幣1.25億元）LPGA FM錦標賽，今天舉行第2回合，儘管天候因素多數球員沒打完，但完賽的台灣一姐徐薇淩暫時以2回合141桿，並列第34名。

在美國波士頓舉行的美國女子職業高爾夫協會（LPGA）FM錦標賽是去年新加入的賽事，選手陣容強度高，本季前23場比賽的冠軍有21人參賽，以及世界排名前25的球員有23人與會；台灣包括徐薇淩、錢珮芸，以及經歷喪父後重返球場的程思嘉

徐薇淩首回合繳出72桿，今天在第2回合找回手感，全場抓5博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準3桿的69桿，並如願完賽，不用明天一早起床補賽。

徐薇淩從球場的第10洞出發，儘管在第11洞先吞柏忌，但她穩住心情，隨後在第16至18洞連抓3博蒂回補，轉場後又再進帳2博蒂、1柏忌，有個漂亮的成績單。

徐薇淩接受中央社訪問時表示，今天的開球木桿發揮得不錯，給了自己滿多搶攻機會，雖然還是有些推桿沒打好，「但至少可以順利完賽，不用補賽就很開心了。」

台灣另一女將錢珮芸，同樣暫並列第34名，不過她第2回合僅僅打了前2洞，就因為天色過於昏暗而停賽。

至於重返戰場的程思嘉，首回合繳出墊底的79桿，今天第2回合打完前9洞，暫時繳出抓1博蒂、吞2柏忌的成績單。

第2回合雖然還沒完全結束，但中國的王馨迎暫時以低於標準11桿的133桿，單獨位居領先。

徐薇淩 錢珮芸 程思嘉

延伸閱讀

高球／美國女子FM錦標賽 錢珮芸首輪飆69桿並列19名

LPGA／加拿大公開賽最終回合 錢珮芸拉尾盤第27名作收

LPGA／加拿大公開賽 錢珮芸飆68桿首輪並列第8名

LPGA／波特蘭菁英賽最終回合抓6博蒂 錢珮芸第13名創本季最佳

相關新聞

運科補助計畫爭議體育署責無旁貸 將究責並補償選手

有關體育署推動「補助運動科學支援競技運動計畫」及「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫」，於審查及制度設計上有全面調整、檢討...

LPGA／FM錦標賽次回合 徐薇淩先完賽並列34名

總獎金410萬美元（約新台幣1.25億元）LPGA FM錦標賽，今天舉行第2回合，儘管天候因素多數球員沒打完，但完賽的台...

羽球世錦賽／楊博軒／李哲輝不敵大陸組合 台將賽程全數落幕

在法國巴黎舉行的羽球世錦賽，我國男雙組合楊博軒／李哲輝，今天凌晨面對中國大陸搭檔劉毅／陳柏陽，最終以15：21、14：2...

泰國傳捷報！又一個世界冠軍 台灣巧固球小將哽咽：像夢一樣

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽傳捷報，北市碧湖國小與古亭國小攜手組成巧固球中華代表隊，先後迎戰泰國、香港，三連勝...

羽球世錦賽／連兩局領先遭逆轉 周天成不敵安東森止步8強

我國羽球一哥周天成今天在羽球世錦賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的丹麥名將安東森，儘管在兩局賽事中都以領先狀態進入技術暫...

登峰造極排球賽／華僑逆轉豐商挺進登峰造極冠軍戰 公益賽明登場

2025登峰造極青年排球邀請賽今天進入倒數第二天，戰況持續激烈，男子組華僑高中和豐原高商爭奪冠軍戰門票，雙方激戰到第5局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。