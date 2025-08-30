羽球世錦賽／楊博軒／李哲輝不敵大陸組合 台將賽程全數落幕

在法國巴黎舉行的羽球世錦賽，我國男雙組合楊博軒／李哲輝，今天凌晨面對中國大陸搭檔劉毅／陳柏陽，最終以15：21、14：21敗下陣來，加上周天成也在男單8強賽止步，我國選手賽程全數落幕。

楊博軒／李哲輝今年世錦賽首度攜手打進男雙8強賽，也成為繼2021年的「麟洋配」王齊麟／李洋後首組闖進到世錦賽男雙8強的我國組合，不過今天凌晨遭遇世界排名第11名的大陸組合劉毅／陳柏陽兩人卻陷入苦戰。

楊博軒／李哲輝過去4度與劉毅／陳柏陽交手僅拿下1勝，而今天首局前段楊博軒／李哲輝雖然一度取得領先，卻被對手打出一波6：0攻勢逆轉，首局也以15：21讓出。

第二局楊博軒／李哲輝一度在局中取得13：11領先優勢，不過又在局末被打出一波8：0，遭對手一波帶走，最終以14：21敗下陣來，無緣4強，台將賽程也全數落幕。