泰國傳捷報！又一個世界冠軍 台灣巧固球小將哽咽：像夢一樣

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽傳捷報，北市碧湖國小與古亭國小攜手組成巧固球中華代表隊，先後迎戰泰國、香港，三連勝成為世界冠軍。圖／北市教育局提供
2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽傳捷報，北市碧湖國小與古亭國小攜手組成巧固球中華代表隊，先後迎戰泰國、香港，三連勝成為世界冠軍。圖／北市教育局提供

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽傳捷報，北市碧湖國小與古亭國小攜手組成巧固球中華代表隊，先後迎戰泰國、香港，三連勝成為世界冠軍，小將直呼「像夢一樣！」這也是碧湖國小巧固球創隊30年來首度踏上國際賽場，創下校史紀錄。

巧固球是一項起源自瑞士的無接觸球類運動，講求反應速度、空間感與團隊默契，因比賽中不允許身體碰撞，被譽為「君子球」。碧湖國小是北市最早推動巧固球的學校之一，發展歷程超過30十年，是國小層級的傳統強隊，現任教練林正傑從小即是校隊成員，畢業後返校任教，15年來傳承這份熱愛與使命，培育出一批批傑出選手。

碧湖國小與古亭國小選手攜手組成巧固球中華代表隊，17位選手8月27日至30日赴泰國，參加2025年世界盃沙灘巧固球錦標賽。

教育局說，這屆世界盃採沙灘場地，沙地缺乏彈性，對選手的爆發力與控制力皆為嚴峻考驗，為了克服場地條件，代表隊在備戰期間特別負重訓練，腳上綁沙包跳躍與移動訓練，強化下肢肌力與穩定度，力求在比賽中跳得更高、更穩、更準。

中華隊首場比賽對戰地主泰國B隊，隊長吳永約在攻防兩端都有精彩表現，多次成功守住球，還完成關鍵得分，帶領中華隊穩住節奏、乘勝追擊，搶下本屆賽事第一場勝利。

第二場遇上擁有主場優勢的泰國A隊，首節雙方比數膠著，直到攻擊手翁暐筑打破僵局，更取得接二連三有效得分，替球隊得到關鍵分數，小將二、三節表現持續，收下第2場勝利。 

最終戰決賽對上香港隊，小將延續兩天精彩表現，首局王于軒、梁珈寧完美默契搭配，立刻拉開差距，比賽進入第3局，吳永約連續2球擦邊得分、防守端則由余曼昕多次接住對方攻勢球，將士氣推向最高點，其他隊友也有所建樹，戰況激烈，順利奪下冠軍寶座。 

林正傑賽後激動表示，這場比賽不只是一次勝利，而是孩子們用汗水、毅力與信念拚出來的榮耀。從台灣出發時，他們帶著讓世界看見的決心，這一路走來不容易，也讓他想起當年曾穿著同樣球衣的小球員，感到無比驕傲，謝謝每一位家長、學校與市府的支持，讓他們能站上這個世界舞台。  

吳永約哽咽地說，「能站上世界盃真的像夢一樣，我們練了好多次在沙灘跌倒後怎麼站起來、怎麼一起喊加油，最後比賽終了完成任務成為世界冠軍，這是我們所有人一起完成的夢，這座冠軍承載所有人的夢想，如今美夢成真，一起登上世界第一舞台。」

2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽是沙灘場地，中華代表隊備戰特別負重訓練，腳上綁沙包跳躍與移動訓練，強化下肢肌力與穩定度，力求在比賽中跳得更高、更穩、更準。此為中華代表隊員鄭茵朵。圖／北市教育局提供
2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽是沙灘場地，中華代表隊備戰特別負重訓練，腳上綁沙包跳躍與移動訓練，強化下肢肌力與穩定度，力求在比賽中跳得更高、更穩、更準。此為中華代表隊員鄭茵朵。圖／北市教育局提供
2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，沙地缺乏彈性，對選手的爆發力與控制力皆為嚴峻考驗。此為中華代表隊員梁珈寧。圖／北市教育局提供
2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽採沙灘場地，沙地缺乏彈性，對選手的爆發力與控制力皆為嚴峻考驗。此為中華代表隊員梁珈寧。圖／北市教育局提供

