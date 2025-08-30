羽球世錦賽／連兩局領先遭逆轉 周天成不敵安東森止步8強

我國羽球一哥周天成今天在羽球世錦賽男單8強賽，遭遇世界排名第2名的丹麥名將安東森，儘管在兩局賽事中都以領先狀態進入技術暫停，但安東森展現強大韌性，最終以21：17、23：21擊敗周天成，挺進到4強賽。

世界排名第6名的周天成，今年第6度闖進到世錦賽8強賽，並遭遇過去曾3度闖進到世錦賽4強的安東森，兩人今年6月才在印尼公開賽決賽碰頭，當時安東森以直落二勝出，搶下冠軍。

兩人今天再度交鋒依舊打得拉鋸，第一局雙方在上半局分差皆在兩分以內，周天成也以11：9領先進入技術暫停，下半局安東森急起直追，一度反取得15：13領先，但周天成也頂住壓力再度扳平，不過關鍵時刻安東森展現嚴密防守，再度將比分拉開，並以21：17先下一城。

第二局雙方仍是激烈拉鋸，周天成更在7：7後靠著連續的大角度進攻讓安東森防不勝防，一度取得9：7領先，並靠著安東森的控球失誤，再次以11：9領先進入技術暫停，下半局周天成打出一波5：0攻勢一度取得18：12領先，但安東森一路緊追，甚至化解周天成3個局點，並在第二個賽末點靠著周天成敲框失誤，最終以23：21勝出，挺進到4強賽，周天成則是止步於8強。