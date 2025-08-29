登峰造極排球賽／華僑逆轉豐商挺進登峰造極冠軍戰 公益賽明登場

2025登峰造極青年排球邀請賽今天進入倒數第二天，戰況持續激烈，男子組華僑高中和豐原高商爭奪冠軍戰門票，雙方激戰到第5局，華僑一度5：10落後，但最終以18：16演出逆轉秀，明天將和屏榮高中爭奪冠軍。

前4局，華僑和豐商以25：13、25：17、16：25、20：25，局數打成2：2平手，華僑拿下前2局，但在第5局一度落後擴大。華僑眼看煮熟的鴨子就要飛了，但接下來豐商接發球不理想，華僑則展現出義無反顧的攻勢。

過程中，豐商也使用大會今天啟用的挑戰系統，華僑之後追成12：12，接下來持續糾纏。豐商曾14：13、15：14，二度取得賽末點，但都被華僑化解。華僑更一度16：15超前，可惜自己也發球失誤，兩隊又形成16：16平手。

而華僑最後關鍵2分，林立瑋先以霸氣殺球，取得17：16，最後也是林立瑋用再見攔網成功，幫助球隊18：16獲勝，進入冠軍戰。

華僑隊長黃品諺坦言，一開始領先2局時，就想趕快打完，但是後面舉球員受傷，球隊也受到影響，氣勢起不來，「我就大家說，我扛。」對於關鍵的第5局，黃品諺表示，教練指示發球先發過就好，就拚防守反擊，對於新的學年度，希望順順的就好，現在沒有想太多。

除了學校之間的對抗，表演公益賽在本屆也持續呈現給觀眾，台北鯨華隊和公益明星隊將於明天中午12時交手。明星隊由錢薇娟擔任領隊，田依甯擔任管理，球員有許得寪、坂本宗華、潘君侖、吳霏、比利、正義、于成炘、彭小刀、林家佑、無尊、林輝瑝、漢之。