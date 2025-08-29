快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

登峰造極排球賽／華僑第5局逆轉豐商進男子冠軍戰 表演公益賽明午登場

聯合新聞網／ 綜合報導
登峰造極排球賽。主辦單位提供
登峰造極排球賽。主辦單位提供

2025登峰造極青年排球邀請賽今天倒數第二天，戰況持續激烈。男子組華僑高中和豐原高商爭奪冠軍戰門票。雙方激戰到第5局，華僑一度5比10落後，但最終以18比16演出逆轉秀，明天將和屏榮高中爭奪冠軍。

前4局，華僑和豐商以25比13、25比17、16比25、20比25，局數打成2比2平手。華僑拿下前2局，但在第5局一度落後擴大。

華僑眼看煮熟的鴨子就要飛了，但接下來豐商接發球不理想，華僑則展現出義無反顧的攻勢。過程中，豐商也使用大會今天啟用的挑戰系統，華僑之後追成12比12，接下來持續糾纏。

豐商曾14比13、15比14，二度取得賽末點，但都被華僑化解。華僑更一度16比15超前，可惜自己也發球失誤，兩隊又形成16比16平手。

而華僑最後關鍵2分，林立瑋先以霸氣殺球，取得17比16，最後也是林立瑋用再見攔網成功，幫助球隊18比16獲勝，進入冠軍戰

華僑隊長黃品諺坦言，一開始領先2局時，就想趕快打完，但是後面舉球員受傷，球隊也受到影響，氣勢起不來，「我就大家說，我扛。」對於關鍵的第5局，黃品諺表示，教練指示發球先發過就好，就拚防守反擊，對於新的學年度，希望順順的就好，現在沒有想太多。

除了學校之間的對抗，表演賽在本屆也持續呈現給觀眾，臺北鯨華隊和公益明星隊將於明天中午12時交手。

明星隊由錢薇娟擔任領隊，田依甯擔任管理，球員有許得寪、坂本宗華、潘君侖、吳霏、比利、正義、于成炘、彭小刀、林家佑、無尊、林輝瑝、漢之。

2025登峰造極青年排球邀請賽本屆邁入第四屆，由中華文化教育暨體育交流促進會主辦，臺北市政府體育局、教育局、臺灣職業排球聯盟、臺北市立內湖高中協辦，特別感謝教育部體育署、中華民國排球協會的指導。

賽事明天最後一天，持續開放免費入場，並有YouTube全程直播：https://youtube.com/@aceaceTV

登峰造極排球賽。主辦單位提供
登峰造極排球賽。主辦單位提供

登峰造極排球賽。主辦單位提供
登峰造極排球賽。主辦單位提供

排球 豐商 體育 青年 北市

相關新聞

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

在巴黎奧運勇奪銅牌的日本羽球女雙搭檔志田千陽與松山奈未，今天在法國巴黎舉行的世界羽球錦標賽8強賽中，以直落二擊敗韓國組合金慧貞、孔熙容，確定在她們搭檔的最後一戰中至少奪得銅牌，為「最美女雙」組合寫下圓

登峰造極排球賽／華僑逆轉豐商挺進登峰造極冠軍戰 公益賽明登場

2025登峰造極青年排球邀請賽今天進入倒數第二天，戰況持續激烈，男子組華僑高中和豐原高商爭奪冠軍戰門票，雙方激戰到第5局...

登峰造極排球賽／華僑第5局逆轉豐商進男子冠軍戰 表演公益賽明午登場

2025登峰造極青年排球邀請賽今天倒數第二天，戰況持續激烈。男子組華僑高中和豐原高商爭奪冠軍戰門票。雙方激戰到第5局，華僑一度5比10落後，但最終以18比16演出逆轉秀，明天將和屏榮高中爭奪冠軍。

建立穩定交流 高中體總與智利天主教大學競技俱樂部簽署MOU

高中體總今天於智利聖地牙哥與智利天主教大學競技俱樂部（Club Deportivo Universidad Catoli...

定向越野／設樂町合併20周年紀念賽 中華女將短距離接力摘銀

集合亞洲中、長距離好手於一堂的設樂町合併20周年紀念定向越野錦標賽暨世界排名賽，今天登場，台灣女將吳思穎、吳佳芸、周怡廷...

高球／美國女子FM錦標賽 錢珮芸首輪飆69桿並列19名

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）FM錦標賽今天進行首回合賽事，台灣女將錢珮芸在開局連抓3博蒂，繳出低於標準3桿的69桿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。