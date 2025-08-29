快訊

建立穩定交流 高中體總與智利天主教大學競技俱樂部簽署MOU

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
秘書長朱彩鳳（左1）代表高中體總與智利天主教大學競技俱樂部簽署合作備忘錄。圖／高中體總提供
高中體總今天於智利聖地牙哥與智利天主教大學競技俱樂部（Club Deportivo Universidad Catolica，CDUC）簽署合作備忘錄（MOU），雙方共同期望透過本次正式簽署儀式建立穩定交流。

CDUC為智利於國際學校體育總會（ISF）會員代表組織，本次簽署儀式在我國駐智利代表處劉聿綺大使及CDUC會長尤里喬拉（Francisco Urrejola）的見證下，由高中體總秘書長朱彩鳳及CDUC總經理雷塔梅爾（Jamie Retamal）代表共同簽署，CDUC同時表示本次亦是該俱樂部首度與亞洲國家簽署MOU，意義非凡。

高中體總與CDUC長期於ISF相關國際賽事及會議中建立良好關係，雙方共同期望透過本次正式簽署儀式，未來兩國無論是在賽事的球技切磋，抑或是賽場外的文化體驗，都能夠在國際中學生體育事務基礎上穩定地進行交流，這對兩國的學校體育發展來說將是一個相當重要的里程碑。

高中體總特別感謝大使劉聿綺的協助，其親切與親⺠的態度獲得許多智利當地夥伴的認同與支持， 同時於高中體總訪智拜會期間，積極協助宣傳各項賽事及理念，使CDUC更加了解台灣以及高中體總辦理之各項中學生運動賽事，增加我國曝光度，對於未來兩國於學校體育的國際交流合作增添更多可能性。

