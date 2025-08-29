羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

在巴黎奧運勇奪銅牌的日本羽球女雙搭檔志田千陽與松山奈未，今天在法國巴黎舉行的世界羽球錦標賽8強賽中，以直落二擊敗韓國組合金慧貞、孔熙容，確定在她們搭檔的最後一戰中至少奪得銅牌，為「最美女雙」組合寫下圓滿句點。

過去搭檔從未突破世錦賽8強的志田千陽與松山奈未，目前排名世界第3，她們在8強戰遇上世界排名第5的韓國對手，最後以21比17、21比14連下兩城，氣勢如虹挺進四強議，繼續朝冠軍之路邁進。

比賽首局，日方在開局略顯落後，以7比11進入技術暫停，但松山幾次巧妙回球，加上志田積極迫使對手失誤，迅速追平比分並掌控節奏，最終以21比17逆轉拿下。第二局雙方初期陷入激戰，但志田與松山把握關鍵連得分數，在中段拉開差距，最終以21比14收下勝利，賽末兩人一同握拳吶喊，情緒激昂。

這場比賽意義非凡，因為本屆世界錦標賽舉辦地正是兩人於巴黎奧運勇奪銅牌的回憶之地。這不僅是她們首度在世錦賽奪牌，更是作為「最美女雙」搭檔的最後舞台，以一面獎牌為兩人的合作劃下美好句點。