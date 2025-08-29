快訊

定向越野／設樂町合併20周年紀念賽 中華女將短距離接力摘銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣女將吳思穎、吳佳芸、周怡廷在首日短距離接力賽獲得銀牌。圖／中華民國定向越野協會提供
台灣女將吳思穎、吳佳芸、周怡廷在首日短距離接力賽獲得銀牌。圖／中華民國定向越野協會提供

集合亞洲中、長距離好手於一堂的設樂町合併20周年紀念定向越野錦標賽暨世界排名賽，今天登場，台灣女將吳思穎、吳佳芸、周怡廷在首日短距離接力賽獲得銀牌。

這是中華隊近10年來首次參加日本主辦短、中、長距離同時進行的定向越野大賽，陣中均是今年國內排名領先的好手，由東華大學資深教練陳孝夫率隊，管理林倩如，選手包括男子菁英好手楊晁青、謝品昇、楊正宇，女子菁英好手吳佳芸、吳思穎，其中吳思穎是11月將參加聽障奧運定向越野賽選手，目前正積極訓練備戰中。

大會明天將進行中距離賽，31日是最高難度的長距離賽，而由於2025亞青定向越野錦標賽今天也進行中，因此，參加設樂紀念賽的中華隊還與參加亞青賽的小將們在場外相逢，相互加油打氣一番。

這項大賽除地主日本隊之外，還有中華隊、香港、中國大陸及南韓參加，競爭相當激烈。今天的短距離接力賽共分7組進行，中華隊3位女將吳思穎、吳佳芸配合周怡廷，與日本隊力拚全場，僅以6秒之差敗給日本選手而屈居銀牌。

中華隊男選手謝品昇、楊正宇、楊晁青在男子組24支隊伍，以第5名做收。另由3名年輕選手組成的混合隊楊琳宴、蔡品珊與吳祖匡，在10支競爭隊伍中名列第4名。

