高球／美國女子FM錦標賽 錢珮芸首輪飆69桿並列19名

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）FM錦標賽今天進行首回合賽事，台灣女將錢珮芸在開局連抓3博蒂，繳出低於標準3桿的69桿、並列第19名，距離領先者有4桿之差。

總獎金410萬美元（約新台幣1.25億元）的FM錦標賽，去年才新增成為LPGA巡迴賽的其中一站，今年正式邁入第2屆，台灣這次共有錢珮芸、徐薇淩及程思嘉3名女將參加，與世界各國好手同場競技。

近況維持不俗的錢珮芸，在今天登場的首回合賽事中，前9洞手感極佳，尤其在前3洞連抓3博蒂情況下，繳出4博蒂、1柏忌火燙表現，一度躋身前5名。可惜轉場後錢珮芸未能將成績更上一層樓，雖然抓2博蒂，但也吞下2柏忌，終場以低於標準3桿的69桿繳卡，暫時並列第19名，尋求晉級機會。

日前在LPGA年度5大賽的英國公開賽拿到生涯最佳第6名的徐薇淩，這次在FM錦標賽首回合表現平平，前9洞繳出1博蒂、2柏忌，所幸轉場後及時回神，連抓2博蒂慢慢找回節奏，不過在第17洞再吞柏忌，以平標準72桿作收、並列第73名。而程思嘉發揮不佳，繳出高於標準7桿的79桿。