快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

高球／美國女子FM錦標賽 錢珮芸首輪飆69桿並列19名

中央社／ 台北29日電
錢珮芸。 法新社
錢珮芸。 法新社

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）FM錦標賽今天進行首回合賽事，台灣女將錢珮芸在開局連抓3博蒂，繳出低於標準3桿的69桿、並列第19名，距離領先者有4桿之差。

總獎金410萬美元（約新台幣1.25億元）的FM錦標賽，去年才新增成為LPGA巡迴賽的其中一站，今年正式邁入第2屆，台灣這次共有錢珮芸、徐薇淩及程思嘉3名女將參加，與世界各國好手同場競技。

近況維持不俗的錢珮芸，在今天登場的首回合賽事中，前9洞手感極佳，尤其在前3洞連抓3博蒂情況下，繳出4博蒂、1柏忌火燙表現，一度躋身前5名。可惜轉場後錢珮芸未能將成績更上一層樓，雖然抓2博蒂，但也吞下2柏忌，終場以低於標準3桿的69桿繳卡，暫時並列第19名，尋求晉級機會。

日前在LPGA年度5大賽的英國公開賽拿到生涯最佳第6名的徐薇淩，這次在FM錦標賽首回合表現平平，前9洞繳出1博蒂、2柏忌，所幸轉場後及時回神，連抓2博蒂慢慢找回節奏，不過在第17洞再吞柏忌，以平標準72桿作收、並列第73名。而程思嘉發揮不佳，繳出高於標準7桿的79桿。

LPGA 錢珮芸 程思嘉

延伸閱讀

LPGA／加拿大公開賽最終回合 錢珮芸拉尾盤第27名作收

LPGA／加拿大公開賽 錢珮芸飆68桿首輪並列第8名

LPGA／波特蘭菁英賽最終回合抓6博蒂 錢珮芸第13名創本季最佳

LPGA／波特蘭菁英賽第3回合 錢珮芸並列第17名

相關新聞

羽球世錦賽／周天成逆轉西本拳太 6度殺進8強將戰安東森

在法國巴黎舉行的羽球世錦賽，我國羽球一哥周天成今天凌晨在男單16強賽遭遇日本好手西本拳太，在首局先被對手拿下的情況下，最...

羽球世錦賽／李哲輝、楊博軒化解3賽末點晉男雙8強 麟洋配後首組

我國羽球男雙組合李哲輝／楊博軒，今天凌晨在法國巴黎舉行的世錦賽男雙16強賽中，面對馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izz...

高球／美國女子FM錦標賽 錢珮芸首輪飆69桿並列19名

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）FM錦標賽今天進行首回合賽事，台灣女將錢珮芸在開局連抓3博蒂，繳出低於標準3桿的69桿...

定向越野／亞青暨亞青少賽我小將再奪銅 中華隊2銅追平上屆 

在日本愛知縣進行的2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，今天進行短距離接力賽，中華隊20歲組楊天筆、李怡農、林芸任、李...

DLIVE遷新址持續深耕運動市場 盼3年內在運動產業佔一席之地

台灣在地運動品牌 DLIVE深耕台灣運動市場近二十年，以卓越的運動用品銷售與專業的賽事承辦服務，在業界建立良好口碑。今天...

路跑永續論壇首度前進東台灣 四大亮點盼活絡花蓮觀光

以路跑界及中華奧會所籌辦的台灣路跑賽事永續論壇今天在鑄強國小辦理，進入第五年的論壇首度在東台灣舉行，一方面希望能夠讓花東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。