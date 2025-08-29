DLIVE遷新址持續深耕運動市場 盼3年內在運動產業佔一席之地

台灣在地運動品牌 DLIVE深耕台灣運動市場近二十年，以卓越的運動用品銷售與專業的賽事承辦服務，在業界建立良好口碑。今天下午也舉辦「新址新氣象・共創新里程」喬遷茶會，期許未來能持續引領台灣運動產業邁向新里程碑。

DLIVE的品牌故事，始於2006年由黃寶賜、黃寶興兩兄弟共同創立。身為前男籃國手，執行長黃寶賜憑藉著在籃球界累積的專業知識與人脈，結合執行長黃寶興多年的業務經驗，兄弟倆從最初銷售籃球球衣與運動用品的小型商號起步，逐步發展成具備近三十名員工、具備一定規模的運動企業。

2018年，DLIVE 成立了歐萊國際運動行銷有限公司，成功將業務版圖從單純的商品銷售，拓展至「活動賽事經營」與「運動行銷服務」的整合性領域。這不僅是公司營運模式的重大轉型，更奠定了DLIVE 在市場上的獨特競爭優勢。

此次喬遷至新址，象徵著 DLIVE 邁入一個全新的發展階段，新辦公室的擴大，不僅能提供員工更舒適的辦公環境，更預示著公司將擴大經營規模、招募更多專業人才，以因應未來更廣闊的市場版圖。

對於未來，兩位執行長黃寶賜與黃寶興已擘劃清晰的願景，除了仍持續關懷弱勢、照顧偏鄉及善盡社會責任外，DLIVE將透過線上電商服務與線下業務接洽的雙軌並行策略，確保業績穩健成長。

同時，藉由舉辦更多元、更具影響力的賽事活動，創造出更大的潛在商機，更期望在三年內，憑藉其完善的客製化服務與專業的賽事承辦能力，追趕上國內其他大型運動品牌，讓DLIVE在台灣運動產業中佔據重要的一席之地。