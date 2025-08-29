射箭／發揮ESG正向能量 新濠建設隊主場日滿弓迎戰

2025中華企業射箭聯賽正式進入下半季賽程，本週六8/30「新濠建設射箭隊主場日」精彩開戰。新濠建設機構董事長蔡家福帶領旗下團隊員工，聚首臺北大佳河濱公園一起為選手加油打氣。除了以運動賽事凝聚團隊的向心力，更展現企業支持體育活動、善盡ESG社會責任的本心。

本周新濠建設射箭隊主場日盛大迎戰！今年中華企業射箭聯盟女狀元風佑築加入陣容，再添強力新血，成為備受矚目的新星。近期在國際舞台表現亮眼2025 德國萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪反曲弓女子團體銀牌；接著在加拿大世界青年射箭錦標賽，再度拿下U21 女子團體銀牌。8/27清晨返抵國門、馬上投入主場日，展現滿滿的鬥志與熱情！

中華企業射箭聯賽至今邁入第七年，藉由賽事讓選手適應多元的比賽環境。回首2023年新濠建設從『中華企業射箭聯盟』的新成員、一路走來培育選手在各賽事交出亮麗的成績單。蔡董事長期許射箭選手能透過例行賽事，積極培養賽事經驗、長期打底精進，在關鍵時刻發揮實力，為更高層級的國際競技舞台做好準備。

射箭需要極度的專注力與體力，更是一種結合競技與心靈的完美運動。新濠建設藉由對體育的長期培養，落實企業回饋社會的理念，帶動企業界共同推廣支持體育活動，為台灣注入正向的能量。

新濠建設除了力挺射箭選手與賽事之外，更積極推廣健康運動的風氣，連續支持中華奧會舉辦的『小小英雄運動會』。射箭隊選手到場與小小選手互動。藉由活動的舉辦、不僅讓孩子們感受到運動的樂趣、學習運動家精神，種下未來奧運夢想的種子。『小小英雄運動會』更能吸引全家人一起動員參與，為成長留下精彩美好的回憶。

身為中華奧會副主席 蔡家福董事長表示，將持續致力於結合社會資源、贊助優秀運動選手、進而提升競技運動水準，為國內體育發展貢獻心力，共同為體壇創造更多的台灣之光。

新濠射箭隊提供

新濠射箭隊提供