高球「訂閱制」時代來臨！北投國華俱樂部創新推動新型會員制度

打破終身會籍框架 打造友善入門與練習環境

北投國華高爾夫俱樂部宣布正式推出全台首創的「訂閱制會員方案」，打破長期以來只有「賺夠錢、退休後才能享受」的終身會籍模式，讓更多年輕族群可以自在地走進高球場，享受升級的高球服務與生活型態。副董事長何麗純表示：「我們希望透過訂閱制，重新定義高球與生活的連結，不再只是高門檻的夢想，而是一種可以親近、持續參與的生活選擇。」

炎炎夏日，國華高爾夫俱樂部推薦午後九洞行程，避開炎夏高溫輕鬆打高球。 北投國華高爾夫俱樂部提供

國華「球場會員」不僅享有每日免果嶺費、專屬擊球時段與優先預約權，更貼心規劃會員專屬停車位。最特別的是，球友可如同在美國球場般，直接駕駛球車至球旁，體驗高效率的擊球節奏；球車更配備即時距離判斷的平板系統，提供精準數據輔助。最具吸引力的是，會員攜伴同行時，友人同樣可享果嶺費優惠，讓會員自然成為朋友圈中最受歡迎的「高球神隊友」，每一次下場都能盡興同樂。

為降低高球運動入門門檻，國華同步推出全台首創的「初學者友善計畫」，鼓勵有經驗的球友願意攜帶新手朋友一同下場，也減輕帶新手下場時可能面臨的尷尬與壓力。凡初次下場的新手球友，即可免費領取10顆二手高爾夫球，象徵來自資深球友的傳承鼓勵，也同時作為「慢打快走」友善提醒的敲門磚。副董事長何麗純指出：「我們期待每位球友在打完球後，都能捐出當天自己覺得舊的一顆球，傳遞熱情、鼓勵新手，加速建立友善且流暢的場上節奏。」

國華高爾夫俱樂部初學者友善計畫邀請資深球友捐二手球，鼓勵新手勇於踏入球場。 北投國華高爾夫俱樂部提供

因應新手球友下場的需求，國華特別推薦「午後九洞輕鬆行程」，提供兩小時內即可完成的下場體驗，不僅適合首次挑戰球場的新手，也非常適合居住於北投、大直、天母、淡水一帶的常客球友作為練習場地延伸。會員無需支付果嶺費，即可靈活安排下午9洞練習行程，不論是實戰模擬、短桿訓練，或揮桿散心，皆可充分運用球場優勢

透過「訂閱制會員方案」與「初學者友善計畫」的雙軸推動，國華高爾夫致力於打造兼具專業度與人情味的新世代高球場域，不僅讓資深球友享受高品質服務，也讓更多新手能無壓入門、自在成長。副董何麗純表示：「高球不該只是家長們的專利，而是一種值得被年輕人喜愛的生活節奏。國華將持續以創新思維與溫暖行動，開啟台灣高球生態的新篇章。」