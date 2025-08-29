羽球世錦賽／李哲輝、楊博軒化解3賽末點晉男雙8強 麟洋配後首組

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

我國羽球男雙組合李哲輝／楊博軒，今天凌晨在法國巴黎舉行的世錦賽男雙16強賽中，面對馬來西亞吳世飛／伊祖丁（Nur Izzuddin），在決勝局一度上演連續化解對手3個賽末點的精彩表現，最終以22：20、15：21、23：21勝出，成為繼2021年的「麟洋配」王齊麟／李洋後，首組闖進到世錦賽男雙8強賽的我國組合。

李哲輝／楊博軒過去在世錦賽的最佳成績為2023年的16強賽，而今年在首輪輕取越南組合後，兩人也揮別過去4戰一輪遊的陰影，在今天凌晨登場的16強賽，兩人則是遭遇世界排名第3名的大馬組合吳世飛／伊祖丁，雙方過去4度交手李哲輝／楊博軒僅從對手手中拿下過1勝。

不過今天兩組人馬再度碰頭，李哲輝／楊博軒也展現極佳韌性，首局在一路領先的情況下，儘管局末被對手追平，包括遭到化解2個局點，但兩人仍是頂住壓力，以22：20先下一城。

儘管第二局大馬組合展開反撲，以21：15扳平戰局，還在決勝局於開局落後的情況下，靠著局末一波8：1的攻勢，一度取得20：17的聽牌優勢，但李哲輝／楊博軒再度展現極強抗壓力，連續化解對手3個賽末點，最終反倒以23：21戲劇化勝出，挺進到男雙8強賽，不僅創下兩人在世錦賽最佳成績，更成為繼2021年的王齊麟／李洋後，首組闖進到男雙8強的我國組合，下一輪兩人則將對上中國大陸組合劉毅／陳柏陽。

至於名列第15種子的王齊麟／邱相榤，則是在男雙16強賽遭遇第5種子的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），最終以15：21、13：21敗下陣來，無緣8強。

李哲輝 世錦賽 王齊麟

