羽球世錦賽／周天成逆轉西本拳太 6度殺進8強將戰安東森

在法國巴黎舉行的羽球世錦賽，我國羽球一哥周天成今天凌晨在男單16強賽遭遇日本好手西本拳太，在首局先被對手拿下的情況下，最終以16：21、21：15、21：13逆轉搶下8強門票，接下來將遭遇第二種子的丹麥安東森（Anders Antonsen）。

男單世界排名第6名的周天成，曾在2022年世錦賽拿下銅牌，創下我國本土男單球員的最佳紀錄，而本屆他也再度扛起奪牌壓力，成為台灣單打唯一晉級到16強賽的選手。

而今天遭遇過去15度交手拿下9勝的西本拳太，周天成在首局就面臨對手頑強抵抗，在開賽一度領先得情況下，逐漸被西本拳太迎頭趕上，並且在局末被拉開差距，以16：21先掉一局。

不過第二局周天成及時回穩，除了兩度在局中被對手扳平外，該局在不曾落後的情況下，局中就已經取得7分領先，並以20：11取得9個局點，儘管前4個局點遭到西本拳太化解，但仍是以21：15扳平戰局。

決勝局周天成仍是一路領先的一方，且這次他未再給西本拳太希望，最終以21：13勝出，生涯第6度打進到男單8強賽，下一輪將對上強敵安東森，只要再贏一場就能追平個人在世錦賽的最佳成績。