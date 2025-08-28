快訊

登峰造極排球賽／女子組華僑賞給中山工商首敗 4隊目前並列首位陷入混戰　

聯合新聞網／ 綜合報導
登峰造極排球賽。主辦單位提供
登峰造極排球賽。主辦單位提供

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館進行第四天賽程，女子組中山工商賽前2勝0敗，不過今天踢到鐵板，以1比3敗給華僑高中，這樣一來，女子組參賽的東山高中、內湖高中、華僑高中、中山工商均為2勝1敗並列首位，鶯歌工商1勝2敗、新海高中3敗。

華僑最終以25比22、14比25、27比25、29比27，在激戰中勝出。對於第三局領先時，差點被翻船，華僑執行教練陳怡均說，關鍵在讓球員知道，掌握自己的節奏，放慢腳步，不要被對方帶走。

陳怡均指出，開局順利是因為發球有把握，加上整體的攔、攻、防都在自己的節奏，但是中段被追分數的時候，節奏開始亂掉，開始比較緊張。

而第四局不僅中山工商有局點，華僑自己也有賽末點，雙方你來我往。

華僑最終能拿下的關鍵，陳怡均認為，有跟前排說，勇敢地去拚攔網，攔網有把握住，就會比較好打，前排也真的時間都抓得很漂亮，加上每個位置各司其職，學姊也跳出來溝通帶領，未來繼續磨合。

2025登峰造極青年排球邀請賽本屆邁入第四屆，由中華文化教育暨體育交流促進會主辦，臺北市政府體育局、教育局、臺灣職業排球聯盟、臺北市立內湖高中協辦，特別感謝教育部體育署、中華民國排球協會的指導。

本屆比賽日期為8月25日至30日，賽事為公益性質，並未收取報名費，開放免費入場，並有YouTube全程直播：https://youtube.com/@aceaceTV

參賽隊伍有，男子組：豐原高商、內湖高工、龍津高中、華僑高中、福誠高中、苑裡高中、屏榮高中、內湖高中。女子組：東山高中、華僑高中、內湖高中、鶯歌工商、中山工商、江蘇新海高中。

登峰造極排球賽。主辦單位提供
登峰造極排球賽。主辦單位提供

內湖 排球 鶯歌 青年 體育館

