運動設施規範大改版 接軌國際創造多贏

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育育部體育署今天公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，由副署長房瑞文（中）主持記者會。圖／體育署提供
教育育部體育署今天公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，彙整42項運動種類的場館設施規範，內容包含場地尺寸、材質規格、照明標準、安全防護等，並依據不同運動賽事層級進行場館分級與分類，以提供政府機關、各級學校及運動相關從業人員等參考依循，確保運動設施在安全性、功能性等方面皆能符合需求，提升我國運動設施建置與管理的專業化與標準化。

體育署指出，《運動設施規範及分級分類參考手冊》自107年出版後即深受各界肯定與廣泛運用，考量使用迄今已逾7年，且國際規範日新月異、新興運動蓬勃發展，為使手冊內容與時俱進，特委託社團法人臺灣體育運動管理學會辦理改版作業，包含新增滑輪溜冰霹靂舞及衝浪等3項頗受青少年喜愛的運動。

配合2024巴黎奧運後部分運動項目場地設施規範有所調整，皆依國際主要運動組織及各項國際運動賽會的最新規範，並結合臺灣實際運動環境需求進行編修，以利臺灣的運動設施在接軌國際的同時，也能兼顧在地發展，使各地方政府日後辦理運動設施興(整)建工程規劃設計時，能參考設置等級的標準規範及需求，以落實運動設施專業化及標準化目標。

以近來國手表現突出的滑輪溜冰或霹靂舞等新興運動項目設施規範為例，滑輪溜冰（Roller Sports）依世界滑輪總會（World Skate）針對場地設施的規定，包含了賽道長度、寬度、曲線半徑、面層材質、平整度及摩擦力等最新國際規範；霹靂舞（Breaking）依世界運動舞蹈總會（World DanceSport Federation）針對場地設施的規定，最新的國際規範包含比賽場地尺寸、地板材質、震動吸收率、滑動係數、燈光及顯示螢幕等資料。

體育署強調，本次手冊編修過程中，特別感謝相關運動協會和總會的大力支持，不但積極協助委辦單位蒐整最新國際賽會的場地設施規範，並針對文字、數據、圖表等內容進行多次勘誤，讓手冊更臻完善與正確，後續亦將於體育署網站上公告手冊資料，提供各界參考運用；運動部即將於9月9日成立，期盼透過各方的努力，有效提升國內運動場館設施的專業性，促進整體運動環境的優化與健全。

體育署 霹靂舞 滑輪溜冰

