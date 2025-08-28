快訊

急撤員工！記憶體大廠美光「白色廢氣」洩漏 4人嘔吐共12人就醫

不是珍奶！外媒點名「1台灣經典飲料」更清爽 在家也能輕鬆做

路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬

中央社／ 台北28日電
高市府運動發展局長侯尊堯、富邦人壽資深副總經理陳秀玲、永悅健康集團營運長杜君哲等來賓，與Mingo朴旻曙、Fubon Angels共同參與啟動儀式。
高市府運動發展局長侯尊堯、富邦人壽資深副總經理陳秀玲、永悅健康集團營運長杜君哲等來賓，與Mingo朴旻曙、Fubon Angels共同參與啟動儀式。

2026高雄富邦馬拉松將於明年1月10日登場，這次賽道再度改變，終點回到跑者不斷敲碗的高雄國家體育場田徑跑道，而中職台鋼雄鷹韓籍啦啦隊朴旻曙也擔任代言人，並挑戰人生初半馬。

2026高雄富邦馬拉松將於明年1月10、11日登場，並於今年9月1日中午12時開放報名，今年仍有全馬組、半馬組、3公里組，並持續舉辦競速輪椅組和運動輪椅組的半馬與休閒組，響應運動平權。

至於頗受好評、自2023年起舉辦的恐龍競速爭霸賽也將持續，讓跑者爭奪最速恐龍的寶座。

2026高雄富邦馬拉松路線迎來改革，首次往北延伸到橋頭、梓官、岡山與彌陀，沿途穿梭高雄都會公園、南寮漁港和蚵仔寮漁港，終點回到跑者期待已久的高雄國家體育場田徑跑道。

高雄市運動發展局長侯尊堯致詞時表示，每年高雄馬就是要讓跑者在競賽過程中享受高雄在地風味小吃，讓選手在參賽之餘，也可以帶走滿滿回憶。

在中職擁有高人氣的朴旻曙，已在高雄居住2年，明年也將首度挑戰人生首場半程馬拉松。她在受訪時提到，今年初參加3公里很輕鬆，所以明年就想挑戰看看21公里半馬組。

朴旻曙也笑說：「最近真的太熱了，所以都還沒有機會練習，會利用秋冬的時候好好鍛鍊，希望可以順利完賽。」

Fubon Angels啦啦隊員為本日記者會帶來精彩的表演。
Fubon Angels啦啦隊員為本日記者會帶來精彩的表演。

年年創造風潮的最速恐龍爭霸戰，侯尊堯局長邀請更多民眾來挑戰。
年年創造風潮的最速恐龍爭霸戰，侯尊堯局長邀請更多民眾來挑戰。

台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女神Mingo朴旻曙今年將進一步挑戰人生首場半程馬拉松賽事。
台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊女神Mingo朴旻曙今年將進一步挑戰人生首場半程馬拉松賽事。

Fubon Angels啦啦隊員與Mingo穿上本屆賽事跑衣出席走秀。
Fubon Angels啦啦隊員與Mingo穿上本屆賽事跑衣出席走秀。

侯尊堯(右)局長現場展示各式美食，包含肉質鮮嫩的岡山羊肉爐請啦啦隊員們享用。
侯尊堯(右)局長現場展示各式美食，包含肉質鮮嫩的岡山羊肉爐請啦啦隊員們享用。

為使參賽者在競賽過程享受高雄在地風味小吃，賽事推出夜市美食補給站，將準備多種高雄特色山珍海味。
為使參賽者在競賽過程享受高雄在地風味小吃，賽事推出夜市美食補給站，將準備多種高雄特色山珍海味。

《2026高雄富邦馬拉松》9月1日開放報名，歡迎民眾踴躍報名。
《2026高雄富邦馬拉松》9月1日開放報名，歡迎民眾踴躍報名。

田徑 中職 台鋼雄鷹

延伸閱讀

高雄槍擊案槍手未到案 偵辦統籌刑警大隊長積勞病倒

2026麗晨台中國際馬拉松啟動！普立茲克賽道、頂級完賽饗宴驚艷亮相

高雄壽山遭風災摧毀路面 工務局斥1500萬固坡完成

高雄阿公阿嬤大白天在公園兒童遊戲區脫褲「野戰」 家長嚇傻急報警

相關新聞

傳放棄3000萬元商業代言費！李洋接首任運動部長代價大

行政院昨天宣布2屆奧運羽球金牌李洋成為首任運動部部長，李洋發文提到已放棄商業代言。據傳金額為1年3000萬元。 李洋昨天發文分享自己接任部長的消息，並提到商業代言問題，「針對大家關心的商業合作部

路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬

2026高雄富邦馬拉松將於明年1月10日登場，這次賽道再度改變，終點回到跑者不斷敲碗的高雄國家體育場田徑跑道，而中職台鋼...

運動設施規範大改版 接軌國際創造多贏

教育育部體育署今天公布新版《運動設施規範及分級分類參考手冊》，彙整42項運動種類的場館設施規範，內容包含場地尺寸、材質規...

路跑／早安台北城迎新年 88歲「噴射機阿嬤」任大使

2026年1月4日清晨「2026 GOOD MORNING TAIPEI早安臺北城市路跑」將在大佳河濱公園盛大登場，賽事...

桌球／樊振東C位亮相德甲 31日迎首秀 回應是否重返中國隊

北京時間27日晚7時30分，德國乒乓球甲級聯賽薩爾布呂肯俱樂部舉行2025-2026賽季首場新聞發布會，會中，中國球員樊...

2026麗晨台中國際馬拉松啟動！普立茲克賽道、頂級完賽饗宴驚艷亮相

2026「麗晨台中國際馬拉松」明年1月11日在台中中央公園盛大開跑。今天公布賽道將串聯普立茲克建築獎作品，並由「台灣10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。