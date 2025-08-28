路跑／2026高雄富邦馬拉松 啦啦隊女神朴旻曙挑戰半馬
2026高雄富邦馬拉松將於明年1月10日登場，這次賽道再度改變，終點回到跑者不斷敲碗的高雄國家體育場田徑跑道，而中職台鋼雄鷹韓籍啦啦隊朴旻曙也擔任代言人，並挑戰人生初半馬。
2026高雄富邦馬拉松將於明年1月10、11日登場，並於今年9月1日中午12時開放報名，今年仍有全馬組、半馬組、3公里組，並持續舉辦競速輪椅組和運動輪椅組的半馬與休閒組，響應運動平權。
至於頗受好評、自2023年起舉辦的恐龍競速爭霸賽也將持續，讓跑者爭奪最速恐龍的寶座。
2026高雄富邦馬拉松路線迎來改革，首次往北延伸到橋頭、梓官、岡山與彌陀，沿途穿梭高雄都會公園、南寮漁港和蚵仔寮漁港，終點回到跑者期待已久的高雄國家體育場田徑跑道。
高雄市運動發展局長侯尊堯致詞時表示，每年高雄馬就是要讓跑者在競賽過程中享受高雄在地風味小吃，讓選手在參賽之餘，也可以帶走滿滿回憶。
在中職擁有高人氣的朴旻曙，已在高雄居住2年，明年也將首度挑戰人生首場半程馬拉松。她在受訪時提到，今年初參加3公里很輕鬆，所以明年就想挑戰看看21公里半馬組。
朴旻曙也笑說：「最近真的太熱了，所以都還沒有機會練習，會利用秋冬的時候好好鍛鍊，希望可以順利完賽。」
