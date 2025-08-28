路跑／早安台北城迎新年 88歲「噴射機阿嬤」任大使

2026年1月4日清晨「2026 GOOD MORNING TAIPEI早安臺北城市路跑」將在大佳河濱公園盛大登場，賽事由BE HEROES攜手高端防曬科技品牌HOII后益共同推動，賽事以「人人皆英雄」為核心精神，號召全民女力勇敢迎向陽光，挑戰自我，點燃2026第一道晨光能量。

活動特別邀請五位跨世代「城市英雄女力」擔任大使，她們分別來自不同年齡層與生命歷程，卻都展現了平凡中不凡的力量。88歲仍堅持奔跑的「噴射機阿嬤」林潘秀雲，象徵勇氣與堅持；「鐵人獸醫」郭霏，兼顧職業專業與運動熱情，展現自律與突破；「阿美族田徑女將」謝喜恩，將族人的驕傲帶上跑道；初為人母後再度回歸的「跨欄甜心」張博雅，以毅力平衡家庭與運動；「長跑精靈」蘇鳳婷，則以持續的專注與熱情書寫長跑故事。她們的存在提醒我們，英雄並非高高在上，而是藏身於日常裡每一個勇於前行的人。

此次賽事更因HOII后益的加入而增添新能量，品牌代言人張鈞甯同樣以運動愛好者與瑜伽實踐者的身份響應這場盛會，傳遞無畏陽光的勇氣。

在主賽事之外，BE HEROES 與 HOII后益共同規劃了一系列暖身活動，讓參與者在正式開跑前就能提前感受女力能量。清晨的「跑聚活動」將於雙北舉行六場，讓跑者透過互動交流，累積彼此的故事與挑戰經驗；「防曬講堂」則邀請專業講師分享正確的防曬知識，讓運動不再因害怕日曬而卻步；此外，為參賽者準備的防曬好禮與專屬優惠，也讓賽道精神能在日常生活中持續延伸。

賽事規劃完整，設有21公里半程馬拉松、10公里挑戰組以及4公里樂活組，讓專業跑者、運動愛好者或親子家庭都能找到最適合的方式參與，參賽者將在晨光中奔馳於大佳河濱，體驗迎接新年的喜悅；賽後現場更安排能量派對與千人伸展療癒活動，提供高蛋白營養補給及專業教練指導，幫助跑者舒緩身心，以滿滿的能量開啟新的一年。