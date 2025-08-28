2026麗晨台中國際馬拉松啟動！普立茲克賽道、頂級完賽饗宴驚艷亮相

2026「麗晨台中國際馬拉松」明年1月11日在台中中央公園盛大開跑。今天公布賽道將串聯普立茲克建築獎作品，並由「台灣100名廚」之一的阿勝師以「上菜秀」，首次公開「頂級完賽饗宴」八道菜色，賽道頂級補給也首次亮相，揭開城市年度盛事序幕。

台中首場國際級馬拉松結合美食與運動，由台中市運動局與麗晨建設主辦、優漾複合運動會館及台灣大腳丫長跑協會執行，打造媲美台北馬、萬金石、高雄馬等的全國指標賽事。

台中市運動局長游志祥說，這次活動以公私協力打造，將不僅是體育活動，更是城市品牌的具體實踐，運動局全力支持。

麗晨建設總經理王水樹說，麗晨過去20年深耕台中住宅市場，盼對「家的用心」擴展至城市，承諾連十年主辦馬拉松，讓台中擁有屬於自己的國際級賽事。

今天現場最大亮點是阿勝師公開「頂級完賽饗宴」菜色，包括蒜苗時蔬烏魚串、深海龍蝦舞沙拉、香料莎朗骰子牛、蒲燒鰻魚玉子燒等八道菜式；屋馬餐飲集團、PokéPoké 波奇波奇、膳馨餐飲集團、大茗本位製茶堂、阿聰師的糕餅主意、旅禾烘焙等當天也將以「賽道補給升級」，在賽道沿途補給站提供特色餐點。

優漾複合運動會館表示，這次活動提供全馬總冠軍16萬元高額獎金、以及頒發分組獎金，並特別新增長青組，鼓勵長輩與初學者參與。

2026麗晨台中國際馬拉松規畫全馬、半馬、10公里與3公里四大組別，賽道串聯中央公園、科湳愛琴橋、潭雅神綠廊等台中城市地標，並設有專業運動防護體驗、以及將會讓跑者印象深刻的「頂級完賽饗宴」。活動報名到10月31日，名額有限，歡迎全台跑者上「筆記報名」或查詢官方網站報名參加。