定向越野／赴日參加世界排名賽 中華隊挑戰亞洲列強

愛知縣是日本定向越野大縣，位於愛知縣的設樂町更是發展重鎮，集合亞洲中、長距離好手於一堂的設樂町合併20周年紀念定向越野錦標賽暨世界排名賽將於明天登場，台灣好手也不缺席，中華隊今天啟程，前往日本準備挑戰這項高難度的年度大賽。

這是中華隊近10年來首次參加日本主辦短、中、長距離同時進行的定向越野大賽，陣中均是今年國內排名領先的好手，由東華大學資深教練陳孝夫率隊，管理林倩如，選手包括男子菁英好手楊晁青、謝品昇、楊正宇，女子菁英好手吳佳芸、吳思穎。

吳思穎是11月將參加聽障奧運定向越野賽選手，目前正積極訓練備戰中。中華隊此行還有7位同行挑戰的好手，包括女將吳心瑜、楊琳晏，男選手李家豪、吳祖匡、許文梧、許文桐、許柏瑞。

中華隊今天啟程抵達名古屋後，明天上午隨即前往設樂町參賽，明天下午進行短距接力賽，30日進行中距離賽，31日是最高難度的長距離賽。而由於2025亞青定向越野錦標賽目前也正在設樂町進行中，因此，參加設樂紀念賽的中華隊還有機會與參加亞青賽的小將們在場外相逢。

這項大賽除地主日本隊之外，還有中華隊、香港隊、中國隊及韓國隊參加，競爭相當激烈。過去礙於推展條件限制，台灣定向越野選手較難有機會挑戰長距離賽事，這次參與日本知名賽事，算是一項歷史性任務。