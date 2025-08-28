羽球世錦賽／李哲輝楊博軒勝越南組合 男雙晉16強

中央社／ 台北28日電
李哲輝（左）、楊博軒（右）。聯合報系資料照
李哲輝（左）、楊博軒（右）。聯合報系資料照

在法國巴黎舉行的BWF世界羽球錦標賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天在32強面對越南搭檔阮庭黃、陳丁茗，僅用23分鐘就以21比5、21比18輕鬆拿下，順利晉級16強。

世界羽球聯盟（BWF）男雙排名第18的李哲輝、楊博軒，賽前對上排名第123的阮庭黃、陳丁茗取得1勝1敗，不過那場敗仗是在去年高雄大師賽首輪，台灣組合首局以4比3領先時傷退。

今天雙方再度交手，首局一如預料，李哲輝與楊博軒在4比2領先時，打出一波8比1攻勢拉開差距，接著對手得1分後，台灣組合又連得7分，打得對手毫無招架之力，輕鬆收下首局。

第2局越南組合調整得宜，加上李哲輝與楊博軒稍微失去專注度，導致主動失誤偏多，比賽前段一度以5比10落後；幸好台灣組合及時找回手感，一口氣連得6分，反倒以11比10領先進入技術暫停。

短暫休息後，雙方進入拉鋸戰，李哲輝與楊博軒在17比17領先時，多次靠著發、接發球的前3拍壓制對手，如願靠一波4比1攻勢收下比賽勝利。

李哲輝接受中央社訪問時提到，第2局確實有些陷入被動，對手的戰術調整也很快，「還好我們互相提醒，也降低失誤發生，才能從逆境中超前獲勝。」

晉級16強的李哲輝與楊博軒，接下來對手將是大會第3種子的馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）與吳世飛（Goh Sze Fei）。

男單部分，台灣「左手重砲」林俊易意外以17比21、20比22，敗給印尼20歲新星、世青金牌得主法漢（Alwi Farhan）。

李佳豪則以19比21、13比21敗給中國好手翁泓陽，雙雙都在32強遭淘汰，台灣男單僅剩周天成1人在16強孤軍奮戰。

羽球 李哲輝 李佳豪

延伸閱讀

羽球／周天成直落二擊退英國新星 闖世錦賽男單16強

羽球世錦賽／首輪逆轉勝！林俊易闖32強

羽球世錦賽／直落二勝印度組合 楊博涵、劉廣珩晉男雙32強

羽球／BWF世錦賽 李佳豪生涯對戰2連勝義大利對手晉32強

相關新聞

傳放棄3000萬元商業代言費！李洋接首任運動部長代價大

行政院昨天宣布2屆奧運羽球金牌李洋成為首任運動部部長，李洋發文提到已放棄商業代言。據傳金額為1年3000萬元。 李洋昨天發文分享自己接任部長的消息，並提到商業代言問題，「針對大家關心的商業合作部

羽球世錦賽／李哲輝楊博軒勝越南組合 男雙晉16強

在法國巴黎舉行的BWF世界羽球錦標賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天在32強面對越南搭檔阮庭黃、陳丁茗，僅用23分鐘就以...

路跑／北港媽祖盃馬拉松報名倒數 完賽抽黃金、來回機票

2025北港媽祖盃馬拉松進入報名最後倒數，本屆賽事將於11月8日雲林北港牛墟盛大起跑，跑者不僅能奔馳於歷史悠久的北港街道...

射擊亞錦賽／楊昆弼攜劉宛渝 不定向飛靶混合團體奪銅

在哈薩克舉行的亞洲射擊錦標賽，台灣好手楊昆弼今天攜手劉宛渝在不定向飛靶混合團體的銅牌戰，以43比37擊敗卡達登上頒獎台，...

登峰造極排球賽／5局大戰屏榮高中力克豐原高商 3連勝取得分組第1晉級四強

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館進行第三天賽程，男子組A組的屏榮高中和豐原高商歷經5局激戰，屏榮最終獲得小組3連勝、拿下分組第1，接下來將對上B組第2的內湖高工，勝方晉級冠軍賽。

羽球世錦賽／周天成直落二擊退英國新星 闖男單16強

在法國舉行的世界羽球錦標賽，「台灣一哥」周天成今天在男單次輪以21比14、21比12擊敗英國新星羅斯，順利晉級16強，接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。