羽球世錦賽／李哲輝楊博軒勝越南組合 男雙晉16強

在法國巴黎舉行的BWF世界羽球錦標賽，台灣男雙組合李哲輝、楊博軒今天在32強面對越南搭檔阮庭黃、陳丁茗，僅用23分鐘就以21比5、21比18輕鬆拿下，順利晉級16強。

世界羽球聯盟（BWF）男雙排名第18的李哲輝、楊博軒，賽前對上排名第123的阮庭黃、陳丁茗取得1勝1敗，不過那場敗仗是在去年高雄大師賽首輪，台灣組合首局以4比3領先時傷退。

今天雙方再度交手，首局一如預料，李哲輝與楊博軒在4比2領先時，打出一波8比1攻勢拉開差距，接著對手得1分後，台灣組合又連得7分，打得對手毫無招架之力，輕鬆收下首局。

第2局越南組合調整得宜，加上李哲輝與楊博軒稍微失去專注度，導致主動失誤偏多，比賽前段一度以5比10落後；幸好台灣組合及時找回手感，一口氣連得6分，反倒以11比10領先進入技術暫停。

短暫休息後，雙方進入拉鋸戰，李哲輝與楊博軒在17比17領先時，多次靠著發、接發球的前3拍壓制對手，如願靠一波4比1攻勢收下比賽勝利。

李哲輝接受中央社訪問時提到，第2局確實有些陷入被動，對手的戰術調整也很快，「還好我們互相提醒，也降低失誤發生，才能從逆境中超前獲勝。」

晉級16強的李哲輝與楊博軒，接下來對手將是大會第3種子的馬來西亞組合侞薩尼（Nur Izzuddin）與吳世飛（Goh Sze Fei）。

男單部分，台灣「左手重砲」林俊易意外以17比21、20比22，敗給印尼20歲新星、世青金牌得主法漢（Alwi Farhan）。

李佳豪則以19比21、13比21敗給中國好手翁泓陽，雙雙都在32強遭淘汰，台灣男單僅剩周天成1人在16強孤軍奮戰。