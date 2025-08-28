傳放棄3000萬元商業代言費！李洋接首任運動部長代價大

行政院昨天宣布2屆奧運羽球金牌李洋成為首任運動部部長，李洋發文提到已放棄商業代言。據傳金額為1年3000萬元。

李洋昨天發文分享自己接任部長的消息，並提到商業代言問題，「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。」

據「自由時報」報導，李洋身邊人士透露，由於李洋形象良好，商業代言紛至沓來，奧運光環為他帶來年約3000萬元商業代言。

李洋曾在東京奧運及巴黎奧運摘金，國光獎金選擇終身月領12.5萬元，疊加起來為25萬元，加上部長年薪約300萬元，預估一年進帳600萬元。與3000萬元商業代言相比，李洋做了不少犧牲，不過正如他文中所提，他未來將全心全意投入部長職責，把每一分時間與精力都放在這件我深愛的事上「讓運動更好」。