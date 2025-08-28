路跑／北港媽祖盃馬拉松報名倒數 完賽抽黃金、來回機票

2025北港媽祖盃馬拉松進入報名最後倒數，本屆賽事將於11月8日雲林北港牛墟盛大起跑，跑者不僅能奔馳於歷史悠久的北港街道，更能親身體驗全台獨有的「鑽轎腳祈福」儀式，展現運動賽事結合地方文化的獨特魅力。

今年賽事最大亮點，莫過於北港朝天宮媽祖鑾轎首度親臨會場，讓參賽跑者在起跑前完成傳統「鑽轎腳」儀式，象徵平安、健康與事事順利。主辦單位表示，北港媽祖盃不僅是一場賽事，更是一段承載祝福與祈願的奔跑旅程，讓每一步都蘊含媽祖的庇佑。

今年北港馬補給體驗全面升級，與人氣美式早午餐品牌「貳樓 Second Floor」攜手打造全台跑界最具溫度與信仰能量的補給站。補給站設於賽道末段，象徵跑者踏過重重挑戰後，終於抵達屬於媽祖的守護與陪伴之地；貳樓餐廳也提供42K與21K跑者的專屬完賽餐食，補充全程消耗能量，讓身心都能被照顧。

2025北港媽祖盃全國馬拉松，不僅是信仰與運動的結合，更是一場跑者專屬的慶典，今年的舞台抽獎全面升級，每一位參賽者都握有改寫賽後故事的機會，大獎包括「一兩重純金媽祖」、長榮航空獨家贊助的「台灣 ⇄ 日本大阪」雙人來回機票和夢幻家電，讓跑者有機會滿載而歸。