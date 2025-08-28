射擊亞錦賽／楊昆弼攜劉宛渝 不定向飛靶混合團體奪銅

在哈薩克舉行的亞洲射擊錦標賽，台灣好手楊昆弼今天攜手劉宛渝在不定向飛靶混合團體的銅牌戰，以43比37擊敗卡達登上頒獎台，同時是台灣射擊隊本屆首面獎牌。

三度代表台灣征戰奧運殿堂的射擊好手楊昆弼，今天在亞錦賽與搭檔劉宛渝拚不定向飛靶的混合團體，兩人在3回合的資格賽表現不俗，其中楊昆弼分別射下24分、25分、24分，僅錯失2個泥盤，狂飆全場最高73分，而劉宛渝則漸入佳境拿到20分、21分、24分，兩人合計以138分名列第4名晉級。

雖然以2分之差無緣前進金牌戰，不過楊昆弼、劉宛渝在銅牌戰迎戰卡達展現壓制力，尤其第3回合兩人合力繳出10發全數命中的滿分表現，手握6分領先奠定勝基，在對手無力反撲下，楊昆弼、劉宛渝終場以43比37獲勝，同時為台灣射擊代表隊進帳本屆亞錦賽首面獎牌。

值得一提的是，已經多年在國際賽場合體的楊昆弼、劉宛渝，從2019拿坡里世界大學運動會攜手奪銀後，之後陸續稱霸射擊世界盃、飛靶亞洲盃等賽事的混合團體，如今兩人又一起拿到射擊亞錦賽銅牌，在持續磨練國際賽經驗情況下，有機會成為2026名古屋亞運奪牌的重點項目之一。