登峰造極排球賽／5局大戰屏榮高中力克豐原高商 3連勝取得分組第1晉級四強
2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館進行第三天賽程，男子組A組的屏榮高中和豐原高商歷經5局激戰，屏榮最終獲得小組3連勝、拿下分組第1，接下來將對上B組第2的內湖高工，勝方晉級冠軍賽。
屏榮、豐商今天歷經2小時2分鐘、5局激戰，屏榮最終擋住對手的反撲，以25-19、25-21、22-25、21-25、15-9獲勝。
豐商在上學年高中排球聯賽（HVL）甲級男子組，以3比2逆轉擊敗內湖高工榮獲第13座冠軍金盃，成為HVL甲級男子組最多冠的隊伍。
賽後屏榮教練陳俊昌指出，今天能贏下豐原高商，對球隊往後的自信心會更好，既然對豐原高商會贏，所以每隊都要贏下去，希望球隊保持今天這樣的態度和精神，去打每一場比賽。
屏榮高中在上學年度HVL獲得第7，而屏榮高中的前身屏榮商工，曾在78、79學年度，榮獲HVL甲級男子組前兩屆的冠軍。
另外，男子組A組第2豐原高商將對上B組第1華僑高中，勝方晉級冠軍賽。
A組第3福誠高中將對上B組第4內湖高中、B組第3苑裡高中將對上A組第4龍津高中，這兩個對戰組合，勝者爭第5、敗者爭第7。
2025登峰造極青年排球邀請賽本屆邁入第四屆，由中華文化教育暨體育交流促進會主辦，臺北市政府體育局、教育局、臺灣職業排球聯盟、臺北市立內湖高中協辦，特別感謝教育部體育署、中華民國排球協會的指導。
本屆比賽日期為8月25日至30日，賽事為公益性質，並未收取報名費，開放免費入場，並有YouTube全程直播：https://youtube.com/@aceaceTV。
參賽隊伍有，男子組：豐原高商、內湖高工、龍津高中、華僑高中、福誠高中、苑裡高中、屏榮高中、內湖高中。女子組：東山高中、華僑高中、內湖高中、鶯歌工商、中山工商、江蘇新海高中。
