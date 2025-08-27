羽球／周天成直落二擊退英國新星 闖世錦賽男單16強

在法國舉行的世界羽球錦標賽，「台灣一哥」周天成今天在男單次輪以21比14、21比12擊敗英國新星羅斯，順利晉級16強，接下來將面對日本好手西本拳太。

目前世界排名第6的周天成，曾在2022年拿到世錦賽銅牌，就算已經年滿35歲，他仍持續活躍世界羽壇，本季不僅兩度打進世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級賽事4強，其中印尼公開賽更拿到亞軍。

這次前往法國征戰世錦賽，周天成首輪在捷克選手勞達（Jan Louda）退賽情況下，不戰而勝晉級男單次輪，今天則面對世界排名107名的22歲英國選手羅斯（Ethan Rose），過去兩人沒有留下對戰紀錄。

生涯首度與羅斯正面交鋒，周天成在首局開打後展現宰制力，一開始就取得5比0領先，即便一度被扳平比分，不過周天成隨即以一波10比0攻勢回應，瞬間擴大差距，並以21比14先馳得點。

帶著聽牌優勢的周天成，在次局依舊保持不錯狀態，幾乎整局都處於領先地位，尤其在11比5進入技術暫停後，不斷擴大領先幅度，終場再以21比12獲勝，僅花32分鐘就如願前進男單16強，接下來將與日本好手西本拳太拚8強門票。

除周天成外，台灣「左手重砲」林俊易、李佳豪也陸續在男單賽事登場，其中名列第12種子的林俊易將對決印尼新星、世青賽金牌得主法漢（AlwiFarhan），而李佳豪則挑戰中國好手翁泓陽。