羽球／李洋出任運動部長 奧運搭檔王齊麟發文：對他充滿信心

聯合新聞網／ 綜合報導
王齊麟(右)與李洋。王齊麟臉書
王齊麟(右)與李洋。王齊麟臉書

李洋於今天正式出任新成立運動部長，一起打下兩面奧運羽球男雙金牌搭檔王齊麟於晚間發文指出，「我對他充滿信心，也為他感到驕傲，讓我們一起全心全意支持他、相信他，他一定能以同樣的堅定與執著，帶領台灣體育走向新的高度。」

王齊麟發文說，「從國中同學到成為我最可靠的的搭檔，這一路走來，我和李洋一起經歷過無數挑戰，也一起站上兩屆奧運金牌的榮耀舞台。

雖然我們個性大不同，對人生也有不同的規劃，但對彼此的瞭解絕對無庸置疑，無論是在場上還是場下，他總是扮演著領導者的角色，一旦下定決心做一件事，他就會克服萬難全力以赴。」

「對於一位已經功成名就的運動員，他完全可以選擇輕鬆享受人生，但他願意承擔更多責任，為台灣體育有更好的發展而努力，這份勇氣讓我深感佩服。」

「運動員最瞭解運動員的需求，以李洋專業的運動背景一定更能為運動員發聲並改善或提升台灣的運動環境，外界或許會質疑他行政資歷不足，擔心他對政治不夠熟悉，但我相信李洋絕對不會輕易做出任何決定，他一定是在深思熟慮後，才選擇踏上這條道路。」

