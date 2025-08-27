李洋任運動部長 體育署署長喊話全力以赴

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
教育部體育署長鄭世忠。中央社
兩屆奧運羽球男雙金牌名將李洋確定出任運動部首屆部長，體育署署長鄭世忠樂觀其成，他表示將在新任部長帶領下全力以赴，期待運動不能帶給國人「耳目一新的感覺」。

鄭世忠從112年2月20日接任體育署署長，任內包括杭州亞運和巴黎奧運，中華代表團都締造亮眼成績，如今鄭世忠也將在新成立的運動部擔任要角，擔任運動部政務次長。

李洋今天發聲，宣布接下運動部部長任務，鄭世忠說：「很高興李洋來擔任第一任運動部部長，率領我們運動界。他過去是國家代表隊菁英選手，親身體驗過政府在培訓資源與支持上的投入，也透過協會的選訓及參賽輔導過程，對制度運作有深刻了解，清楚知道哪些地方需要再精進。

鄭世忠也提到，過去一年，李洋在行政院的體育及運動發展部諮詢委員會議給予許多建言，讓運動部有明確業務規劃方向，「將建議李部長在現有規劃基礎下，未來給予幕僚更多指導與想法，讓運動部的業務在明年新預算啟動後能給國人耳目一新的感覺，也讓運動界更穩健發展。」

李洋 運動部 體育署

