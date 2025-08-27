NFL／越胖越好？ 史上最重球員遭裁員

美足靠體重衝刺致勝？NFL賽季53人名單就位，史上最重的球員沃森被裁掉！NFL在27日要從多達90多人的季前訓練營中，確定新賽季53人大名單，而坦帕灣海盜隊選擇裁掉菜鳥防守截鋒沃森，原因是他還是未能把體重減下來。沃森曾在NCAA展現不錯的潛力，在選秀前的測試更測過210公斤，但當前重達204公斤、無任何出賽紀錄，過重無法參與訓練，讓他被放棄。

史上最胖美足選手

美式足球迷思有體重的球員就會有飯吃嗎？大錯特錯。根據《TMZ新聞網》報導，NFL32隊在27日都會陷入苦惱，得從多達90多人的季前訓練營中，確定新賽季53人大名單，而坦帕灣海盜隊放棄的名單中，包含一位菜鳥防守截鋒沃森，同時也是NFL史上最重的球員。

沃森當前體重高達449磅（204公斤），選秀前的職業日（Pro Day）測試會上，他測到歷史紀錄的464磅（210公斤），完成職業日歷史最多的36次臥推（102公斤），甚至能在5.95秒內跑完40碼衝刺，加上NCAA時期也有不差的成績，雖然最終落選，但極高的身體天賦讓坦帕灣海盜隊想賭一把、選擇自由簽約。

自今年5月與海盜簽約後，沃森馬上被放上「非足球傷病名單」，目的是完成球隊第一項作業：減肥，他同時被禁止參加訓練，雖然3個多月以來減了10多公斤，但仍未達球團標準，海盜主帥鮑爾斯就提過，這本是讓他能在場上發揮作用的優勢。但過重讓他在一場比賽都未打的情況，遺憾被裁掉，未來只能等被其他球隊撿去。

減重求表現

事實上，沃森大一時期狂降20公斤，有不錯的表現，在大二時期體重拉到188公斤，多數賽事以先發球員登場，擒抱率相當高，也說明他只要能找到最合適的重量，不至於影響場上移動，是有繳出佳績的可能。

據《今日美國網》報導，專家提到裁掉沃森是53人大名單有趣的一手，也認為另外31支球隊是有可能給這位非受限制球員機會。

【更多精采內容，詳見 】