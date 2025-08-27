快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

聽新聞
0:00 / 0:00

NFL／越胖越好？ 史上最重球員遭裁員

台灣醒報／ 台北報導
NFL歷史最重的球員、菜鳥沃森被裁掉，新賽季還有球打的機會嗎？ 美聯社
NFL歷史最重的球員、菜鳥沃森被裁掉，新賽季還有球打的機會嗎？ 美聯社

美足靠體重衝刺致勝？NFL賽季53人名單就位，史上最重的球員沃森被裁掉！NFL在27日要從多達90多人的季前訓練營中，確定新賽季53人大名單，而坦帕灣海盜隊選擇裁掉菜鳥防守截鋒沃森，原因是他還是未能把體重減下來。沃森曾在NCAA展現不錯的潛力，在選秀前的測試更測過210公斤，但當前重達204公斤、無任何出賽紀錄，過重無法參與訓練，讓他被放棄。

史上最胖美足選手

美式足球迷思有體重的球員就會有飯吃嗎？大錯特錯。根據《TMZ新聞網》報導，NFL32隊在27日都會陷入苦惱，得從多達90多人的季前訓練營中，確定新賽季53人大名單，而坦帕灣海盜隊放棄的名單中，包含一位菜鳥防守截鋒沃森，同時也是NFL史上最重的球員。

沃森當前體重高達449磅（204公斤），選秀前的職業日（Pro Day）測試會上，他測到歷史紀錄的464磅（210公斤），完成職業日歷史最多的36次臥推（102公斤），甚至能在5.95秒內跑完40碼衝刺，加上NCAA時期也有不差的成績，雖然最終落選，但極高的身體天賦讓坦帕灣海盜隊想賭一把、選擇自由簽約。

自今年5月與海盜簽約後，沃森馬上被放上「非足球傷病名單」，目的是完成球隊第一項作業：減肥，他同時被禁止參加訓練，雖然3個多月以來減了10多公斤，但仍未達球團標準，海盜主帥鮑爾斯就提過，這本是讓他能在場上發揮作用的優勢。但過重讓他在一場比賽都未打的情況，遺憾被裁掉，未來只能等被其他球隊撿去。

減重求表現

事實上，沃森大一時期狂降20公斤，有不錯的表現，在大二時期體重拉到188公斤，多數賽事以先發球員登場，擒抱率相當高，也說明他只要能找到最合適的重量，不至於影響場上移動，是有繳出佳績的可能。

據《今日美國網》報導，專家提到裁掉沃森是53人大名單有趣的一手，也認為另外31支球隊是有可能給這位非受限制球員機會。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

PLG／最晚選秀僅18人報名 葉惟捷成狀元熱門

泰勒絲訂婚體壇祝賀　MLB球隊笑稱沒人關心賽程

泰勒絲情定凱爾西全球矚目　谷歌灑彩紙川普獻祝福

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

相關新聞

NFL／越胖越好？ 史上最重球員遭裁員

美足靠體重衝刺致勝？NFL賽季53人名單就位，史上最重的球員沃森被裁掉！NFL在27日要從多達90多人的季前訓練營中，確定新賽季53人大名單，而坦帕灣海盜隊選擇裁掉菜鳥防守截鋒沃森，原因是他還是未能把

定向越野／亞青賽首日就傳捷報 金門小將卓佳賞奪銅

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽昨天在日本愛知縣設樂町展開，中華青年代表隊首日在短距離賽傳出佳績，金門小將卓佳賞搶...

羽球世錦賽／首輪逆轉勝！林俊易闖32強

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易今天迎接世錦賽首戰，面對世界排名29的丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）先失一局...

排球／重演台中內戰 豐商退龍津闖4強

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館進行第二天賽程，上學年在高中排球聯賽（HVL）甲級男子組表現出色的龍津高中...

登峰造極排球賽／龍津高中、豐原高商「台中內戰」 豐商二連勝晉級四強

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館進行第二天賽程，上學年在高中排球聯賽（HVL）甲級男子組表現出色的龍津高中、豐原高商，今天上演「臺中內戰」。豐商最終以25比14、27比25、25比15直

國標舞世界盃台灣站高雄登場 烏克蘭選手奪冠祈求早日脫離戰火

2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，在高雄圓山大飯店登場，有來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚高雄，一起用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。