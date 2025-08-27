定向越野／亞青賽首日就傳捷報 金門小將卓佳賞奪銅

2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽今天在日本愛知縣設樂町展開，中華青年代表隊首日在短距離賽傳出佳績，金門小將卓佳賞搶下男子16歲銅牌，為中華隊開好彩頭。

中華青年隊教練林冠宇與林冠妤連日來加強指導選手臨場技術，選手們大多是國際賽初登場，但也大多順利完賽，為接續的賽事建立信心。大會明天休兵，29日進行短距離接力賽，30日進入壓軸的中距離賽，中華隊可望再有獎牌入帳。

首日賽程是在設樂町新城綜合公園舉行，共有日本、台灣、韓國、香港、中國的165位選手參賽，其中男子16歲組共有23位選手，競爭最激烈，前6名成績都在13分鐘之內。

中華小將卓佳賞表現可圈可點，出發後就穩紮穩打，最終成績12分26秒，獲金牌的日本選手成績12分02秒，銀牌香港選手12分16秒。首次入選中華隊的新竹小將陳威綦名列18，完成國際賽首航。

中華隊首日賽程其他組別，女子16歲組盧羿霏、鍾舒宇在17位選手中也搶進前6名，分居5、6名，順利站上頒獎台。男子18歲組翁凱賢名列第10完賽，女子18歲組新秀楊絜如首戰國際賽以第9名做收，謝品安與洪雅琳並列第11。男子20歲組18人角逐，聽障選手楊天筆排名第9，李怡農第11，謝忠緯第13，都還有進步空間，女子20歲組16人參賽，中華隊林芸任排名第11。