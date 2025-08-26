羽球世錦賽／首輪逆轉勝！林俊易闖32強

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易今天迎接世錦賽首戰，面對世界排名29的丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）先失一局，所幸第一局後段找回狀態，後兩局都把握住，演出1小時又4分鐘的逆轉勝，以17：21、21：18、21：14晉級第二輪。

羽球世錦賽單打都是64籤，中華隊由「一哥」周天成領銜，共有4名選手在男單出賽，林俊易是首輪壓軸上場的台將，在此之前小天因捷克對手退賽，兵不血刃成為第一位晉級32強的選手；李佳豪昨天順利過頭關，王子維今天第一場就出賽但不敵日本西本拳太。

以12種子身份出賽的林俊易，今天碰基姆奇陷入苦戰，首局幾乎一路落後，兩度陷入8分劣勢，儘管15：20下瓦解對手2個局點，仍以17：21輸掉首局。

林俊易第二局即時回穩，15：15下連拿2分穩住領先，先以21：18扳平局數；決勝局更在13：13時打出一波連拿7分的攻勢，最終以21：14逆轉帶走勝利。

列上種子的台將今天也紛紛開出紅盤，男雙列15種子的「麟榤配」王齊麟／邱相榤、女雙13種子許尹鏸／林芝昀及14種子張淨惠／楊景惇都是直落2勝出，晉級16強。