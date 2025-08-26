快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

羽球世錦賽／首輪逆轉勝！林俊易闖32強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易今天迎接世錦賽首戰，面對世界排名29的丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）先失一局，所幸第一局後段找回狀態，後兩局都把握住，演出1小時又4分鐘的逆轉勝，以17：21、21：18、21：14晉級第二輪。

羽球世錦賽單打都是64籤，中華隊由「一哥」周天成領銜，共有4名選手在男單出賽，林俊易是首輪壓軸上場的台將，在此之前小天因捷克對手退賽，兵不血刃成為第一位晉級32強的選手；李佳豪昨天順利過頭關，王子維今天第一場就出賽但不敵日本西本拳太。

以12種子身份出賽的林俊易，今天碰基姆奇陷入苦戰，首局幾乎一路落後，兩度陷入8分劣勢，儘管15：20下瓦解對手2個局點，仍以17：21輸掉首局。

林俊易第二局即時回穩，15：15下連拿2分穩住領先，先以21：18扳平局數；決勝局更在13：13時打出一波連拿7分的攻勢，最終以21：14逆轉帶走勝利。

列上種子的台將今天也紛紛開出紅盤，男雙列15種子的「麟榤配」王齊麟／邱相榤、女雙13種子許尹鏸／林芝昀及14種子張淨惠／楊景惇都是直落2勝出，晉級16強。

林俊易 世錦賽 王子維

延伸閱讀

羽球世錦賽／王子維不敵日將 寶島混雙遭逆轉

羽球／王齊麟抱病拚世錦賽 重返奧運摘金幸運地很有感

新婚一個月面臨摩擦考驗！蔡尚樺認證「王齊麟變了」

中國羽賽／李佳豪錯過3賽點出局 林俊易馬拉松大戰不敵丹麥名將

相關新聞

羽球世錦賽／首輪逆轉勝！林俊易闖32強

我國世界排名12的「左手重砲」林俊易今天迎接世錦賽首戰，面對世界排名29的丹麥基姆奇（Rasmus Gemke）先失一局...

排球／重演台中內戰 豐商退龍津闖4強

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館進行第二天賽程，上學年在高中排球聯賽（HVL）甲級男子組表現出色的龍津高中...

登峰造極排球賽／龍津高中、豐原高商「台中內戰」 豐商二連勝晉級四強

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館進行第二天賽程，上學年在高中排球聯賽（HVL）甲級男子組表現出色的龍津高中、豐原高商，今天上演「臺中內戰」。豐商最終以25比14、27比25、25比15直

國標舞世界盃台灣站高雄登場 烏克蘭選手奪冠祈求早日脫離戰火

2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，在高雄圓山大飯店登場，有來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚高雄，一起用...

羽球世錦賽／王子維不敵日將 寶島混雙遭逆轉

我國「羽球王子」王子維今天在世界錦標賽第二天賽程率先上陣，面對日本西本拳太，首局前段取得優勢，可惜遭到逆轉，以13：21...

總統盃街舞大賽8月底報名截止 感受國家級舞台

2025總統盃街舞大賽將於8月31日報名截止，體育署呼籲民眾把握機會踴躍參加、舞動人生，爭奪新台幣534萬元總獎金，感受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。