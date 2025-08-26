快訊

排球／重演台中內戰 豐商退龍津闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
龍津高中、豐原高商，今天上演「台中內戰」。圖／中華文化教育暨體育交流促進會提供
2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館進行第二天賽程，上學年在高中排球聯賽（HVL）甲級男子組表現出色的龍津高中、豐原高商，今天上演「台中內戰」，豐商最終以25：14、27：25、25：15勝出，以二連勝之姿晉級四強。

豐商上學年以3：2逆轉擊敗內湖高工，榮獲第13座冠軍金盃，成為HVL男子甲組最多冠的隊伍；龍津在上學年複賽表現勇猛、7戰全勝，成為最大黑馬，並首次闖入HVL決賽，憑藉攻擊手法多變、掌握接發球的成功率，以3：0力克華僑高中，奪下隊史首座季軍獎盃。

對於今天的勝利，豐商執行教練吳冠杰指出，球隊今年狀況調整的比較快一點，因為去年有些選手去參加國家隊，導致融合、組合比較沒有那麼充足。

第二局能夠逆轉，吳冠杰認為，主要是選手的心理素質和鬥志高昂，也希望透過登峰造極的比賽，讓年輕的球員累積經驗、成長。

球評陳怡如則點出，豐商的平均身高非常的高，透過這場比賽，看得出攻擊手都有得分的能力，會讓對手相當頭痛，也看到球隊強大的企圖心，相信今年賽季非常精彩。

本屆比賽日期為8月25日至30日，邀請HVL男子前8名、女子前5名參賽，本賽事為公益性質，並未收取報名費。賽事地點在台北體育館1樓，開放免費入場，並有YouTube全程直播。

