快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

國標舞世界盃台灣站高雄登場 烏克蘭選手奪冠祈求早日脫離戰火

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
烏克蘭女選手Alika Dikaya穿代表該國國旗顏色的舞衣上場，最後也不眾望，與男舞伴合力奪下勇奪世界職業公開摩登冠軍。圖／中華民國國際運動舞蹈協會提供
烏克蘭女選手Alika Dikaya穿代表該國國旗顏色的舞衣上場，最後也不眾望，與男舞伴合力奪下勇奪世界職業公開摩登冠軍。圖／中華民國國際運動舞蹈協會提供

2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，在高雄圓山大飯店登場，有來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚高雄，一起用舞蹈熱力引爆南台灣。經過一整天的賽事，包括亞洲職業公開拉丁、亞洲業餘公開拉丁、亞洲職業公開摩登、世界業餘公開摩登、世界職業公開拉丁、世界職業公開摩登決賽，來自世界各地的頂尖舞者在璀璨燈光下，揮灑汗水與夢想，爭奪國標舞界的至高榮耀。

這次活動是由社團法人中華民國國際運動舞蹈協會主辦、讓國人不用出國便能在國內參與國際賽事，與世界接軌，中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿再次承辦世界級賽事，邀請27國家共同參與，許多愛好舞蹈運動國標舞這項美麗運動的善心人士也共同響應，神腦國際創辦人劉永明也在神腦國際董事長余政憲陪同下，藉此活動捐善款近百萬予高雄市消防局，包括2台心電圖機、33個AED及800個細菌過濾器等，就是希望能為近幾個月飽受風災水災之苦的南台灣，增添一股善的力量。

為了這次比賽，全台灣的舞蹈高手們齊聚一堂，無不卯足全力，加強訓練，在參賽的國家中，亞洲國家有11個、歐美國家有16個，其中包括俄羅斯和烏克蘭，雖然兩國仍處於交戰狀態，但在這項世界級的舞蹈比賽中，雙方都有知名選手參與，目前世界職業摩登排名世界第三名的烏克蘭選手Igor Reznik & Alika Dikaya，最後不負眾望，勇奪世界職業公開摩登冠軍，全場除了為兩人祝賀，也衷心祈求烏克蘭早日脫離戰火，獲得企望已久的和平。

中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿（左）與秘書長蔡宛蓁夫婦，精心籌劃2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事。圖／中華民國國際運動舞蹈協會提供
中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿（左）與秘書長蔡宛蓁夫婦，精心籌劃2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事。圖／中華民國國際運動舞蹈協會提供
歐美選手舞技充滿高張力。圖／中華民國國際運動舞蹈協會提供
歐美選手舞技充滿高張力。圖／中華民國國際運動舞蹈協會提供

羅斯

延伸閱讀

從開飛機變汽修師傅 帥氣飛行員透過高雄職訓成功轉換跑道

整理包／郭富城高雄演唱會　場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

55歲男子高雄超商前倒地猝死…退休警察身分曝 一暖舉曾獲表揚

高雄爆登革熱本土案例 台南市加強醫療院所篩檢通報

相關新聞

國標舞世界盃台灣站高雄登場 烏克蘭選手奪冠祈求早日脫離戰火

2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，在高雄圓山大飯店登場，有來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚高雄，一起用...

羽球世錦賽／王子維不敵日將 寶島混雙遭逆轉

我國「羽球王子」王子維今天在世界錦標賽第二天賽程率先上陣，面對日本西本拳太，首局前段取得優勢，可惜遭到逆轉，以13：21...

總統盃街舞大賽8月底報名截止 感受國家級舞台

2025總統盃街舞大賽將於8月31日報名截止，體育署呼籲民眾把握機會踴躍參加、舞動人生，爭奪新台幣534萬元總獎金，感受...

曲棍球／啟程印度征戰亞洲盃 中華隊挑戰頒獎台

中華男子曲棍球隊今天上午從桃園國際機場啟程，前往印度王舍城，準備參加為期兩周的2025年亞洲盃男子曲棍球錦標賽，尋求在亞...

羽球世錦賽／直落二勝印度組合 楊博涵、劉廣珩晉男雙32強

世界羽球錦標賽今天在法國巴黎進行的男雙首輪64強，台灣組合楊博涵、劉廣珩面對印度搭檔阿姆薩卡魯納、雷蒂納斯巴帕蒂，輕鬆以...

排球／登峰造極賽登場 江蘇新海高中首度來台

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館開打，本屆賽事邁入第四屆，除了國內高中排球聯賽（HVL）甲級的隊伍之外，江...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。