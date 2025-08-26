國標舞世界盃台灣站高雄登場 烏克蘭選手奪冠祈求早日脫離戰火
2025高雄舞蹈節暨國標舞世界盃台灣站賽事，在高雄圓山大飯店登場，有來自全球27個國家500多位舞蹈選手齊聚高雄，一起用舞蹈熱力引爆南台灣。經過一整天的賽事，包括亞洲職業公開拉丁、亞洲業餘公開拉丁、亞洲職業公開摩登、世界業餘公開摩登、世界職業公開拉丁、世界職業公開摩登決賽，來自世界各地的頂尖舞者在璀璨燈光下，揮灑汗水與夢想，爭奪國標舞界的至高榮耀。
這次活動是由社團法人中華民國國際運動舞蹈協會主辦、讓國人不用出國便能在國內參與國際賽事，與世界接軌，中華民國國際運動舞蹈協會理事長許哲睿再次承辦世界級賽事，邀請27國家共同參與，許多愛好舞蹈運動國標舞這項美麗運動的善心人士也共同響應，神腦國際創辦人劉永明也在神腦國際董事長余政憲陪同下，藉此活動捐善款近百萬予高雄市消防局，包括2台心電圖機、33個AED及800個細菌過濾器等，就是希望能為近幾個月飽受風災水災之苦的南台灣，增添一股善的力量。
為了這次比賽，全台灣的舞蹈高手們齊聚一堂，無不卯足全力，加強訓練，在參賽的國家中，亞洲國家有11個、歐美國家有16個，其中包括俄羅斯和烏克蘭，雖然兩國仍處於交戰狀態，但在這項世界級的舞蹈比賽中，雙方都有知名選手參與，目前世界職業摩登排名世界第三名的烏克蘭選手Igor Reznik & Alika Dikaya，最後不負眾望，勇奪世界職業公開摩登冠軍，全場除了為兩人祝賀，也衷心祈求烏克蘭早日脫離戰火，獲得企望已久的和平。
