羽球世錦賽／王子維不敵日將 寶島混雙遭逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王子維今天在世界錦標賽第二天賽程率先上陣但不敵日本西本拳太。 法新社
王子維今天在世界錦標賽第二天賽程率先上陣但不敵日本西本拳太。 法新社

我國「羽球王子」王子維今天在世界錦標賽第二天賽程率先上陣，面對日本西本拳太，首局前段取得優勢，可惜遭到逆轉，以13：21、12：21無緣晉級。

世界排名28的王子維過去和世界排名14的西本拳太交手5次，王子維以2勝3敗稍居下風，不過最近一次2023年的中國公開賽是王子維直落2拿下；相隔兩年再碰頭，王子維開賽先連拿2分，一度握有8：5領先，進入技術暫停也還握有11：10領先，但恢復比賽後被對手連拿4分逆轉，王子維雖曾追到13：14，但西本拳太直接連拿7分帶走第一局。

第二局西本拳太再打出4：0的開局攻勢，王子維雖四度追到1分差，但逆轉始終差一步，技術暫停後更被拉開差距，最終以12：21止步首輪。

同時間寶島混雙組合洪恩慈／盧明哲在第二球場迎戰印尼組合里瓦爾迪（Rinov Rivaldy）／門塔里（Pitha Haningtyas Mentari），盧洪配以21：14先下一城，但第二局以15：21讓出；決勝局前段比分拉鋸，換場後雙方一度11：11戰平，但印尼組合先連拿3分取得領先，14：13時再打出連下5分攻勢，最終以21：16完成逆轉勝。

中華隊今天打頭陣的兩組選手出師不利，接續包括「左手重砲」林俊易、女雙13種子許尹鏸／林芝昀、女雙14種子張淨惠／楊景惇、女單邱品蒨等都將上陣爭取16強門票。

羽球 王子維 中華隊

