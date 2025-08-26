總統盃街舞大賽8月底報名截止 感受國家級舞台

快訊

中央社／ 台北26日電

2025總統盃街舞大賽將於8月31日報名截止，體育署呼籲民眾把握機會踴躍參加、舞動人生，爭奪新台幣534萬元總獎金，感受「全民主場」的國家級舞台。

總統盃街舞大賽是由教育部體育署主辦的全民運動賽事，特別安排11月16日在總統府前凱達格蘭大道舉辦全國總決賽，讓街舞運動從街頭跳進總統府殿堂，寫下全民運動與街頭文化共榮的歷史新頁。

體育署透過新聞稿表示，總統盃街舞大賽不但不需繳交報名費，進入決賽的選手還可獲得交通及住宿補助費等優渥待遇，強力號召全國熱愛街舞運動的「舞林高手」報名參加。

此外，大會重金邀請來自日本、韓國、馬來西亞、俄羅斯等國際評審團隊，搭配台灣最具代表性的專業舞者與街舞推廣者，共同打造與奧運接軌的賽制規格。

本賽事共設菁英組、入門組及分齡組，從國小新手到壯年族群皆可報名參賽；賽制先辦理線上海選，從作品中擇優進入北、中、南、東4個分區複賽，再由各區各組前3名晉級。

分區複賽預計10月4日從東區的台東南京路市民廣場開跑；接著10月5日在南區高雄苓雅運動中心登場；10月25日在中區台中車站2樓大平台開戰；最後北區於10月26日在台北流行音樂中心戶外舞台舉行。

相關新聞

羽球世錦賽／王子維不敵日將 寶島混雙遭逆轉

我國「羽球王子」王子維今天在世界錦標賽第二天賽程率先上陣，面對日本西本拳太，首局前段取得優勢，可惜遭到逆轉，以13：21...

曲棍球／啟程印度征戰亞洲盃 中華隊挑戰頒獎台

中華男子曲棍球隊今天上午從桃園國際機場啟程，前往印度王舍城，準備參加為期兩周的2025年亞洲盃男子曲棍球錦標賽，尋求在亞...

羽球世錦賽／直落二勝印度組合 楊博涵、劉廣珩晉男雙32強

世界羽球錦標賽今天在法國巴黎進行的男雙首輪64強，台灣組合楊博涵、劉廣珩面對印度搭檔阿姆薩卡魯納、雷蒂納斯巴帕蒂，輕鬆以...

排球／登峰造極賽登場 江蘇新海高中首度來台

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在台北體育館開打，本屆賽事邁入第四屆，除了國內高中排球聯賽（HVL）甲級的隊伍之外，江...

第四屆登峰造極青年排球邀請賽開打 排球隊有40多年歷史的新海高中首度參與盛會

2025登峰造極青年排球邀請賽今天在臺北體育館開打，本屆賽事邁入第四屆，除了臺灣高中排球聯賽（HVL）甲級的隊伍之外，江蘇新海高中首度來台參賽，希望彼此透過交流、增加經驗，培養出更多排球好手。

