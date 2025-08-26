總統盃街舞大賽8月底報名截止 感受國家級舞台
2025總統盃街舞大賽將於8月31日報名截止，體育署呼籲民眾把握機會踴躍參加、舞動人生，爭奪新台幣534萬元總獎金，感受「全民主場」的國家級舞台。
總統盃街舞大賽是由教育部體育署主辦的全民運動賽事，特別安排11月16日在總統府前凱達格蘭大道舉辦全國總決賽，讓街舞運動從街頭跳進總統府殿堂，寫下全民運動與街頭文化共榮的歷史新頁。
體育署透過新聞稿表示，總統盃街舞大賽不但不需繳交報名費，進入決賽的選手還可獲得交通及住宿補助費等優渥待遇，強力號召全國熱愛街舞運動的「舞林高手」報名參加。
此外，大會重金邀請來自日本、韓國、馬來西亞、俄羅斯等國際評審團隊，搭配台灣最具代表性的專業舞者與街舞推廣者，共同打造與奧運接軌的賽制規格。
本賽事共設菁英組、入門組及分齡組，從國小新手到壯年族群皆可報名參賽；賽制先辦理線上海選，從作品中擇優進入北、中、南、東4個分區複賽，再由各區各組前3名晉級。
分區複賽預計10月4日從東區的台東南京路市民廣場開跑；接著10月5日在南區高雄苓雅運動中心登場；10月25日在中區台中車站2樓大平台開戰；最後北區於10月26日在台北流行音樂中心戶外舞台舉行。
