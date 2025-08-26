快訊

曲棍球／啟程印度征戰亞洲盃 中華隊挑戰頒獎台

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男子曲棍球隊今天上午從桃園國際機場啟程，飛往印度參加為期兩周的2025年亞洲盃男子曲棍球錦標賽。圖／中華民國曲棍球協會提供
中華男子曲棍球隊今天上午從桃園國際機場啟程，飛往印度參加為期兩周的2025年亞洲盃男子曲棍球錦標賽。圖／中華民國曲棍球協會提供

中華男子曲棍球隊今天上午從桃園國際機場啟程，前往印度王舍城，準備參加為期兩周的2025年亞洲盃男子曲棍球錦標賽，尋求在亞洲盛事中登上頒獎台。

亞洲盃男子曲棍球錦標賽將在8月26日到9月7日舉行，賽事集結了亞洲地區八支頂尖強隊，中華隊將與印度、日本、韓國、中國、孟加拉、哈薩克、馬來西亞等勁旅同場競技，爭奪亞洲曲棍球的最高榮譽。

中華隊總教練王運昌表示，這趟旅程對球隊來說是一次寶貴的挑戰與學習機會，他深知每場比賽都將充滿考驗，但球員們都已做好準備，將全力以赴，在場上展現平時訓練的成果，為國爭光。

隊中選手石崇仁也提到，全隊上下鬥志高昂，很榮幸能代表中華隊出賽，期待能與各國好手切磋交流，並在比賽中有所突破，會秉持永不放棄的精神，奮戰到底。

為爭取佳績而戰，並展望2026年亞運培訓，中華隊本次出征更肩負著提升台灣曲棍球國際能見度的重要使命。球隊將在抵達後進行賽前適應性訓練，隨後便投入緊湊的小組賽賽程，全力爭取佳績。

亞運 曲棍球 中華隊

