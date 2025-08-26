羽球世錦賽／直落二勝印度組合 楊博涵、劉廣珩晉男雙32強

快訊

中央社／ 台北26日電
世錦賽開打，我國男雙楊博涵、劉廣珩面對印度搭檔阿姆薩卡魯納、雷蒂納斯巴帕蒂，輕鬆以21比15、21比5過關晉級32強。 聯合報系資料照
世界羽球錦標賽今天在法國巴黎進行的男雙首輪64強，台灣組合楊博涵劉廣珩面對印度搭檔阿姆薩卡魯納、雷蒂納斯巴帕蒂，輕鬆以21比15、21比5過關晉級32強。

世界羽球聯盟（BWF）男雙世界排名第23的楊博涵、劉廣珩，今天是生涯首度對壘世界排名第33的

印度組合阿姆薩卡魯納（Hariharan Amsakarunan）與雷蒂納斯巴帕蒂（Ruban Kumar Rethinasabapathi）。

首局雙方都還在互探虛實，台灣組合雖一度以5比6些微落後，但隨即連得4分超前，並以11比8取得技術暫停時領先。

短暫休息過後，台灣組合加強輪轉速度，並在前3拍的平抽擋降低失誤，逐漸將比分拉開，順利先收下首局。

掌握對方的打法和節奏後，楊博涵、劉廣珩第2局大開殺戒，在3比2領先時，直接拉出一波11比1攻勢，無情打趴對手氣勢，整局僅讓對手拿到5分，順利直落2過關晉級。

本屆世錦賽台灣男雙共3組參賽，是唯一沒有取得滿額（4席）的組別，除了楊博涵與劉廣珩外，還有王齊麟與邱相榤、楊博軒與李哲輝。

女雙部分，世界排名第20的台灣組合宋碩芸、余芊慧今天首輪64強面對印度組合佛琳（Orla Flynn）、萊恩（Moya Ryan），僅用22分鐘，就以21比8、21比9獲勝。

羽球 楊博涵 劉廣珩

