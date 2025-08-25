羽球／BWF世錦賽 李佳豪生涯對戰2連勝義大利對手晉32強

BWF世界羽球錦標賽今天在法國巴黎進行首日賽事，台灣男單好手李佳豪，在首輪64強，以24比22、21比11擊敗義大利球員托提，取得生涯對戰2連勝，也率先挺進32強。

世界羽球總會（BWF）男單世界排名第20名的李佳豪，生涯2度對決136名的托提（Giovanni Toti），都是以直落二過關。

李佳豪今天首局並不好過，比賽前段一度以3比7落後，幸好他靠著一波12比3攻勢，反以15比10逆轉超前。

不過，托提蠶食分數，追到17比17平手時，雙方經歷5度平手，且托提出現過3次局末點但都沒能拿下，讓李佳豪順利在21比22時連得3分，逆轉收下首局。

第2局戰況與氣勢全落在李佳豪手中，在雙方5比5平手時加強攻擊速度，加上對手多次發生主動失誤，順利拉出9比2優勢擴大差距，也澆熄對手氣勢，輕鬆以21比11拿下第2局。

2025年世錦賽台灣共有19組人馬參賽，比起中國、日本還要多，其中男單共有4人參賽，今天先由李佳豪開出紅盤；另外，周天成首輪對手原為世界排名195的捷克選手勞達（Jan Louda），不過對手退賽，讓周天成不戰而勝晉級32強。

只可惜，台灣女單好手宋碩芸，則是在首輪以9比21、19比21不敵丹麥好手布理謝菲爾特（MiaBlichfeldt），吞下對戰4連敗。