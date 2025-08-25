網球／17歲新星林豪鈺創驚奇 生涯首闖台塑盃會內賽

2025台塑盃國際男子職業網球錦標賽今天進行資格賽最終輪，其中年僅17歲的台灣新星林豪鈺再創驚奇，鏖戰3盤扳倒第7種子呂鎮宇，搶下生涯首張職業會內賽門票。

在台北市網球中心舉行、已經邁入第12屆的台塑盃國際男子職業網球錦標賽，今天展開資格賽最終輪賽事，共有10名台灣選手輪番上陣，並有5人順利取得會內賽的席次。

其中，持外卡出賽的林豪鈺，頂著剛在國際網球總會（ITF）青少年錦標賽澳門站拿下單打冠軍的光環，這次賽事維持火燙手感，不僅昨役擊敗第9種子的美國選手麥錫爾（Tyler Mercier），今天再扳倒第7種子的呂鎮宇，終場以6比3、2比6、10比3獲勝，生涯首次拿到職業會內賽的入場券。

至於台灣與奈及利亞混血的球員歐傑文，今天則與第6種子的印度好手帕瓦爾（Sehaj Singh Pawar）正面交鋒，整場比賽發球局表現相當完美，完全不給對手任何破發機會，順利以6比2、6比1晉級。

挑戰第8種子澳洲選手李查茲（Lleyton Richards）的賴晉寬，雖然首盤艱辛地以7比5拿下，不過次盤很快找回節奏，再接再厲以6比2勝出、前進會內賽，而在另外兩場的「台灣內戰」中，分別由吳鎧安、洪可浩取得晉級資格。