高球／日巡正賽相隔48年登台 鴻海公開賽獲認證明年開打

中央社／ 台北25日電
台灣女子職業高爾夫協會（左，TLPGA會長劉依貞）與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）正式簽署合作協議。TLPGA提供
TLPGA和JLPGA今天簽署合作協議，將共同認證「2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽」，屆時比賽將於東方高爾夫球場開打，這是日巡賽正賽在相隔48年後，再度於台灣舉行。

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）今天由理事長劉依貞，與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）會長小林浩美共同簽署協議，紀錄這歷史性的一刻。

JLPGA正賽前一次在台灣舉辦，是1978年的中華女子公開賽；這也是自1980年「日豪親善高爾夫對抗賽」在澳洲舉行後，JLPGA睽違46年的首場海外巡迴賽事。

劉依貞在致詞時表示，「我非常榮幸能代表TLPGA，和JLPGA簽署於2026年起共同在台灣舉辦女子高爾夫比賽。」

她強調，這是相隔48年來台日女子高爾夫重要里程碑，象徵雙方的巡迴賽在女子高爾夫領域持續深化，相信對台灣女子高爾夫運動的國際化將帶來極大助益。

小林浩美則提到，JLPGA能在相隔48年後，再度於台灣舉辦，「對我們來說是一種感動、也是一種榮幸，我們與台灣LPGA長期以來保持著友好關係，球員們也經常交流。」

這項賽事為延續2024至2025年「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，升格而成的國際共證賽事。

「JLPGA巡迴賽特別公認競技－台灣鴻海女子高爾夫公開賽」首屆賽程，將於2026年3月12日至15日在東方高爾夫球場，展開4回合賽事，總獎金高達200萬美元。

